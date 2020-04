Heilbronn. (rnz) Sonnenschein und angenehme Temperaturen haben am Wochenende viele Bürger in die Natur gelockt. Wie angekündigt, zeigte die Polizei daher verstärkt Präsenz im Stadt- und Landkreis. Schwerpunkte waren Naherholungsgebiete wie Wartberg, Ehmetsklinge und vor allem der Breitenauer See. Besonders dort herrschte, gerade am Sonntagnachmittag, reger Besucherverkehr.

Die meisten Bürger zeigten Verständnis für die Einschränkungen und hielten sich an die Regeln. Nur wenige mussten ermahnt und auf die Regeln der Corona-Verordnung hingewiesen werden. Eine Anzeige musste weder am Samstag noch am Sonntag am Breitenauer See gefertigt werden. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden am Samstag 46 Verstöße und am Sonntag 40 Verstöße gegen die Corona-Verordnung durch die Polizei geahndet.

Update: Montag, 6. April 2020, 17.06 Uhr

Heilbronn. (rnz) Die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten im Landkreis Heilbronn ist am Wochenende von 135 auf 187 gestiegen. Insgesamt sieben Personen sind inzwischen wieder gesund gemeldet worden. Am Freitag wurde außerdem der dritte Todesfall bekannt. Es handelt sich um eine mehr als 90 Jahre alte Frau.

In begründeten Verdachtsfällen werden auch weiterhin Tests durchgeführt. Da die Laborkapazitäten und das Testmaterial knapp werden, ist es wichtig, dass ein Arzt oder eine Ärztin die Einschätzung trifft, ob ein Abstrich tatsächlich notwendig und sinnvoll ist. Testen lassen kann sich deshalb nur, wer eine Überweisung vom Arzt erhalten hat.

Personen, die sich auf das Corona-Virus haben testen lassen, bleiben in jedem Fall in häuslicher Absonderung bis das Ergebnis vorliegt. Es komme laut Landratsamt leider immer wieder vor, dass Menschen sich testen lassen, anschließend aber nicht zu Hause erreichbar sind, um ihnen das Ergebnis mitzuteilen. Sie tragen so möglicherweise zu einer weiteren Ausbreitung des Virus bei.

In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung nochmals auf die seit Samstag geltende Allgemeinverfügung zur häuslichen Absonderung hin.

"Familienhilfen" beraten weiter

Den Infizierten und Kontaktpersonen ist es verboten, die Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Dies gilt natürlich nicht, wenn ein Verlassen der Wohnung zum Schutz von Leben oder Gesundheit zwingend erforderlich ist, beispielsweise bei einem Hausbrand oder einem medizinischen Notfall. Wer sich nicht an die Auflagen der Allgemeinverfügung hält, kann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Die Koordinationsstelle "Frühe Familienhilfen" im Landratsamt Heilbronn bietet auch weiterhin Hilfe und Unterstützung in Belastungssituationen an. Allerdings findet die Beratung in der aktuellen Situation vorwiegend telefonisch statt. Die Beratungsstelle unterstützt (werdende) Mütter und Väter frühzeitig und vermittelt verschiedene Hilfsangebote. Sie arbeitet dabei mit Familienhebammen sowie Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen zusammen, die in besonderen Lebenssituationen schon ab der Schwangerschaft begleitend zur Seite stehen können.

Die Koordinationsstelle Frühe Familienhilfen ist telefonisch erreichbar unter 07131 / 9947030 oder per E-Mail an Fruehe.Familienhilfen@landratsamt-heilbronn.de.

Update: Montag, 23. März 2020, 19.06 Uhr

Landkreis Heilbronn. (rnz) Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis Heilbronn steigt immer schneller. Von Dienstag auf Mittwoch wurden laut Landratsamt weitere 38 positive Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl erhöht sich dadurch auf 113. Mit noch größeren Zuwachsraten sei in den nächsten Tagen zu rechnen, heißt es in der Mitteilung.

Aufgrund dieser Zunahme an Fällen sei es künftig nicht mehr möglich, dass das Gesundheitsamt des Landratsamtes Heilbronn in allen Fällen die jeweiligen Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Das Landratsamt arbeite aus diesem Grund derzeit daran, so schnell wie möglich eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die Infizierte dazu verpflichtet, selbst eine Liste ihrer Kontaktpersonen zu erstellen und diese über die einzuhaltende Quarantäne von 14 Tagen zu informieren.

Eine solche Allgemeinverfügung würde dann automatisch für alle Menschen im Landkreis Heilbronn gelten. Die Betroffenen erhielten dann künftig keine schriftlichen Bescheide mehr, wären aber trotzdem zur Einhaltung der Quarantänevorschriften verpflichtet.

"Da die schnelle Ausbreitung des Virus’ mit den bisherigen Mitteln nicht mehr ausreichend verhindert werden kann, ist es unverzichtbar, das jeder Einzelne sich seiner Verantwortung bewusst wird und mit seinem Handeln dazu beiträgt, die Verbreitung zu minimieren", mahnte die Kreisbehörde. Das Gesundheitsamt fordert insbesondere dazu auf, alle sozialen Kontakte auf das absolute Minimum zu beschränken, Ansammlungen von Menschen strikt zu vermeiden und selbst absolut notwendige Treffen so kurz wie möglich zu halten.

Entscheidend für die Verlangsamung der Ausbreitung sei auch, dass das Virus nicht über die Arbeitswelt verbreitet wird. Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden aufgefordert sicherzustellen, dass Personen, die Krankheitssymptome einer Erkältung aufweisen, nicht zur Arbeit erscheinen und so lange in häuslicher Absonderung bleiben, bis sie 48 Stunden symptomfrei sind.

Die aktive Mitwirkung aller sei auch von elementarer Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens. "Wenn die Ausbreitung des Virus’ nicht verlangsamt werden kann, wird auch bei uns die Situation eintreten, die bereits in anderen Ländern Wirklichkeit geworden ist. Es werden nicht mehr alle Menschen mit Infektionen in geeigneter Form behandelt werden können. In Folge dessen kann es zu Todesfällen kommen, die unter anderen Umständen hätten verhindert werden können", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Die behördlichen Verbote müssten deshalb unbedingt eingehalten werden, gerade auch von Menschen, die keiner Risikogruppe angehören, denn sie seien die entscheidenden Überträger. Außerdem habe sich inzwischen gezeigt, dass das Virus auch bei Personen, die keiner Risikogruppe angehören, zu schweren Erkrankungen führen kann. "Alle Maßnahmen, die von Behörden erlassen werden, können nur schützen, wenn sie von der gesamten Bevölkerung ernst genommen und umgesetzt werden", appelliert die Behörde.