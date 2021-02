Während Stadt und Landkreis im gemeinsamen Impfzentrum in Horkheim weiter an der Immunisierung der Bürger arbeiten, will die Stadt zugleich an ihrer konsequenten Teststrategie festhalten. OB Mergel kritisiert aber die Inzidenz als alleiniges Orientierungskriterium. Foto: Dezort

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Nach den neuesten Beschlüssen der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie und der Abhängigkeit von Lockerungen anhand von Inzidenzzahlen ist die Stadt Heilbronn etwas in Verdrückung gekommen. Ihre Teststrategie, getragen auch vom Städtischen Gesundheitsamt (Heilbronn ist eine von drei Städten im Land, die ein solches haben), war bisher eine Art "Alleinstellungsmerkmal" und ist zugleich die immer wieder betonte Erklärung dafür, dass die Stadt schon seit vergangenem Jahr eine anhaltende "Spitzenposition" bei der Inzidenz im Lande hat. In Heilbronn wurden beispielsweise konsequent auch Kontaktpersonen ohne Symptome getestet. Oberbürgermeister Harry Mergel betonte in diesem Zusammenhang auch immer wieder, dass deshalb die "Dunkelziffer" in Heilbronn sehr niedrig sein müsse.

Nach der neuesten Regelung darf nun etwa der Einzelhandel bei einer Inzidenz unter 35 wieder öffnen. Die Frage, die sich als Konsequenz daraus stellt, ist: Befürchtet man bei der Stadt nun einen gewissen Druck, die bisherige Test-Praxis zu verlassen, beziehungsweise sieht auch die Stadtverwaltung keinen Anlass mehr dafür gegeben, sie beizubehalten?

Auf RNZ-Nachfrage kam die Antwort aus dem Heilbronner Rathaus rasch, und sie war unmissverständlich: "Heilbronn wird die konsequente Kontaktpersonen-Nachverfolgung und intensive Testung auch weiterhin beibehalten."

In einem ausführlichen Statement erklärt OB Mergel das weitere Verhalten der Stadt so: "Ich bedauere es sehr, dass es keine konkrete Perspektive für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur gibt, begrüße es zugleich aber, dass Schulen und Kitas voraussichtlich wieder öffnen."

Zugleich kündigte er unter anderem an, dass er zu den Ausgangsbeschränkungen noch am Donnerstag eine Allgemeinverfügung nach dem vom Land vorgegebenen Muster erlassen werde – sie soll an diesem Freitag in Kraft treten. Mergel teilte darüber hinaus mit, die bisherigen Ausgangsbeschränkungen hätten "sicherlich" dazu beigetragen, dass die Maßnahmen jetzt gelockert werden könnten: "Das ist zumindest ein winziger Schritt in die richtige Richtung", darüber hinaus betont er aber ausdrücklich, er könne es nachvollziehen, "dass angesichts der noch immer hohen Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn und des noch unüberschaubaren Mutationsgeschehens" die Ausgangsbeschränkungen für einen überschaubaren Zeitraum beibehalten werden."

Kritisierend fügt er hinzu, er bedauere es, dass die Sieben-Tage-Inzidenz "weiterhin das alleinige Orientierungskriterium in der Beurteilung der Infektionslage bleibt". Damit würden Stadtkreise wie Heilbronn benachteiligt, die mit einem eigenen städtischen Gesundheitsamt auch bei Inzidenzwerten weit über 200 eine konsequente Kontaktpersonennachverfolgung und intensive Teststrategie betreiben konnten – und das bei gleichzeitig guter medizinischer Versorgung in den Kliniken: "Leider gibt es bis heute keine verbindliche einheitliche Regelung für eine Teststrategie", bedauert Mergel.

Gleichzeitig appelliert der OB aber auch an alle Einwohner der Stadt: Man habe die schwierige Phase noch nicht überwunden, sagt er, und es gelte daher weiterhin, die Regeln zum Schutze aller einzuhalten.

Was der Oberbürgermeister und auch sonst kaum jemand wird beeinflussen können, das ist die Situation, die dann eintreten könnte, wenn im Landkreis die bereits jetzt schon sehr viel niedrigere Inzidenz – Stand Donnerstag, 11. Februar: Stadt Heilbronn 75, Landkreis Heilbronn, 56,3 – unter die 50er-Marke kommt. Findet dann ein Einkaufs- und Gastro-Tourismus in die umliegenden Orte statt? Geht man wieder, so wie früher, nicht nur "zum Vespern aufs Land", also nicht nur auf einen Schoppen, sondern auch zum Shoppen?