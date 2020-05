Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eine Viererrunde setzte sich am Mittwoch zusammen: die Landtagsfraktionschefs von Grünen und CDU, Andreas Schwarz und Wolfgang Reinhart, sowie Verkehrsminister Winfried Hermann und Finanzministerin Edith Sitzmann (beide Grüne). Am Ende einigte sich das Quartett, dass aus dem Milliardentopf des Landes für Maßnahmen zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 36 Millionen Euro für die Erstattung von nicht genutzten Schülermonatstickets verwendet werden sollen. Damit hat Hermann einen Teil seiner Forderungen nach einem Schutzschirm für den ÖPNV durchgesetzt. Aus Sicht der Fraktionschefs ist damit ein weiteres Signal verbunden: Die Abgeordneten und der Landtag sind wieder mit im Spiel.

Seit acht Wochen bestimmt das Coronavirus auch die Landespolitik – und die Regierung das Geschehen. Fast im Wochenrhythmus erlässt sie Notverordnungen über Beschränkungen und Öffnungsbedingungen und bastelt an Hilfs- und Förderprogrammen für die Wirtschaft. Der Landtag dagegen war mehr oder weniger abgemeldet, seitdem die fünf Fraktionen in seltener Einmütigkeit den Weg für einen weitestgehend kreditfinanzierten Corona-Schutzschirm des Landes über 6,2 Milliarden Euro freigemacht haben.

Landesrettungsfonds: Der von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) geplante Beteiligungsfonds Baden-Württemberg soll es dem Land ermöglichen, Mittelständlern zu helfen, denen wegen der Corona-Krise Liquiditätsengpässe drohen. Die Pläne sehen vor, dass sich das Land zeitweise an Firmen beteiligen kann, die zwischen 51 und 250 Mitarbeitern und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro haben. Für größere Firmen hat der Bund einen Fonds eingerichtet. CDU-Wirtschaftsexperte Claus Paal betonte, eine staatliche Beteiligung dürfe aber nur das letzte Mittel zur Überwindung der Krise sein.

Dass über dessen Verwendung bislang allein die Regierung verfügte, sorgte zunehmend für Unmut. Dass etwa die CDU-Abgeordneten aus einer Pressemitteilung erfahren mussten, dass Wissenschafts- und Finanzressort aus dem Topf 615 Millionen Euro an die Unikliniken überweisen, kam dort nicht gut an. Insgesamt hat die Regierung zur Bekämpfung der Pandemie bereits Maßnahmen in Höhe von 2,08 Milliarden Euro aus dem eigenen Topf bewilligt, ohne dass die Abgeordneten formal groß eingebunden gewesen wären, dazu Bundesmittel in Höhe von 1,45 Milliarden Euro eingesetzt.

"Wir müssen aus dem Not-Modus rauskommen und zum parlamentarischen Normalverfahren zurückkehren", mahnt CDU-Fraktionschef Reinhart. Was eilbedürftig gewesen sei wie die Beschaffung von Schutzausrüstungen, müssten Ressorts auch rasch entscheiden können, sagt Grünen-Fraktionschef Schwarz. "Aber alles, was Phase II und Phase III, was Überbrückungshilfen und Impulsprogramme angeht, muss wie üblich mit den Fraktionen besprochen werden. Hier brauchen wir wieder das übliche Verfahren." Soll heißen: Die Regierung erarbeitet einen Kabinettsentwurf, den die Regierungsfraktionen vorher freigeben, und der schließlich auch im Landtag debattiert und verabschiedet werden muss.

So soll es nun auch mit dem nächsten Großvorhaben laufen: Die Vorlage von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zur Errichtung eines "Beteiligungsfonds Baden-Württemberg" (siehe: Hintergrund) mit einem Volumen von 1,0 Milliarden Euro haben in dieser Woche die Fraktionen von Grünen und CDU abgesegnet. Am Dienstag will die Regierung sie freigegeben, bevor sie dann in den Landtag kommt.

Unterdessen basteln die Ministerien schon an weiteren Maßnahmen wie einer Fortsetzung der bisher bis Ende Mai befristeten Soforthilfen, für die bereits 1,6 Milliarden Euro geflossen sind, und einem Sonderprogramm für die Gastronomie mit einem Volumen von 328 Millionen Euro. Weitere Ideen kursieren zuhauf. "Wenn wir irgendwo etwas machen müssen, brauchen wir belastbare Konzepte, nicht nur Ideen", mahnt indes ein Sprecher des Finanzministeriums.

Innerhalb der Koalition ist umstritten, ob nun jedes Ressort für seine Klientel branchenspezifische Programme erarbeiten oder die Regierung nicht für alle Bereiche gleichermaßen gültige Kriterien für Hilfen aufstellen soll. "Wir sollten", sagt Reinhart, "einen Brancheneifersuchtswettkampf vermeiden."