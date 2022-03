Von Theo Westermann und Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach dem Ende der Übergangsregelungen aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz will die Landesregierung weiter gegen eine mögliche Überlastung von Gesundheitseinrichtungen kämpfen, notgedrungen unterhalb der Verordnungsebene. Das hat der Koalitionsausschuss am Dienstagmorgen beschlossen. Außerdem wies Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Äußerungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zurück, dass die Länder Spielräume bei der Anwendung von Hotspotregeln hätten. Er könne nicht nachvollziehen, wie Lauterbach argumentiere. "Er heißt nicht Gesundheitsminister, um sein Gesetz gesundzubeten", sagte Kretschmann.

Auch für die Ausrufung regionaler Hotspots, etwa für Kreise wie Sigmaringen oder den Neckar-Odenwaldkreis mit hohen Inzidenzen, sieht er keine Möglichkeiten. "Wir haben auch das rechtlich geprüft", so der Ministerpräsident bei der Regierungspressekonferenz. Das Infektionsschutzgesetz schreibe klar vor, nach welchen Regeln Hotspots auszurufen seien, nämlich wenn besonders pathogene Viren auftreten und es eine Überlastung des Gesundheitssystems gebe. "Das sind ganz eindeutige Regeln". Es gebe aktuell keine Überlastung des Gesundheitswesens im Land, keine Gefährdung der Notfallversorgung und ausreichend Verlegungsmöglichkeiten bei regionalen Engpässen. Aber es fehlten Möglichkeiten, um präventiv zu handeln, wenn sich die Situation wieder zuspitze, klagte der Ministerpräsident.

Durch den Wegfall fast sämtlicher Einschränkungen ab 2. April befürchtet er aber keinen starken Anstieg der Infektionszahlen: "Ich rechne nicht damit, dass es aus dem Ruder läuft – wegen der saisonalen Entwicklung".

Kretschmann verwies auf den Widerstand von Ministerpräsidenten quer durch alle politischen Lager: "Wir konnten gar nicht mehr intervenieren", so Kretschmann über die Genese des Bundesinfektionsschutzgesetzes. "Wir konnten nicht einmal mehr den Vermittlungsausschuss anrufen". In der Zeit, in der man das gemacht hätte, hätte es gar keine Regelung mehr gegeben.

Zum 2. April laufen auch in Baden-Württemberg die meisten Corona-Einschränkungen aus. Die Maßnahmen, die der Bund den Ländern noch erlaubt, will Grün-Schwarz weiterhin nutzen, insbesondere die Anordnung von Masken- und Testpflichten in bestimmten Einrichtungen und im Öffentlichen Personennahverkehr. Der Ministerpräsident rief in einer Pressemitteilung zu Eigenverantwortung auf: "Wir können nur noch mit einem sehr begrenzten Instrumentarium arbeiten", erklärte der Regierungschef. "Umso wichtiger wird es in den kommen Wochen und Monaten sein, dass wir ergänzend zu den Basisschutzmaßnahmen auch aus Eigenverantwortung weiter Masken in sensiblen Bereichen, vor allem in Innenräumen, tragen. Dazu rufe ich ausdrücklich auf."

Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) sagte, die Landesregierung werde die verbleibenden Maßnahmen nutzen und bereite gleichzeitig schon das Corona-Management im kommenden Herbst vor.

Aktuell will die Regierung Überlastungen im Gesundheitswesen durch Verlegungen, Arbeitsquarantäne, Personalverlagerung und externe Kräfte vorbeugen. Im Land soll zudem bis zum Herbst wieder eine bedarfsgerechte Impfstruktur zur Verfügung stehen.