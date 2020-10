Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Drei Tage, nachdem verschärfte Auflagen für den Schulunterricht in Kraft getreten sind, hat das baden-württembergische Kultusministerium einige Vorgaben wieder gelockert. "Wir reagieren auf nachvollziehbare und berechtigte Rückmeldungen aus der schulischen Praxis", teilte Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstagmorgen mit. "Zahlreiche Rückmeldungen" hätten sie erreicht, wonach die dauerhafte Maskenpflicht – sie gilt seit Montag an den weiterführenden Schulen auch im Unterricht – für Schüler und Lehrer "eine besondere Belastung" darstelle. "Das können wir gut nachvollziehen", so Eisenmann. Deshalb seien die Regelungen angepasst worden.

Hintergrund Sören S. Sgries zur Kommunikation der Landesregierung im Südwest Als sich im Frühsommer die Lage an der Corona-Front entspannte, griff die Landesregierung gewissermaßen zur "Heckenschere": Der Wildwuchs der zahlreichen Verordnungen, die sich in den hektischen Frühjahrswochen angesammelt hatten, wurde deutlich ausgedünnt. "Übersichtlicher und verständlicher" sollten die Vorgaben werden. Klar: Wie sollen sich Bürgerinnen und Bürger an Regeln halten, die unübersichtlich, teilsweise auch widersprüchlich sind? Ein guter Ansatz – der inzwischen allerdings wieder vergessen scheint. Stattdessen wächst, mindestens kommunikativ, das Chaos. Eindrücklichstes Beispiel: die Regeln für die Schulen. Am Donnerstag vor einer Woche erließ das Kultusministerium eine neue Verordnung. Angeblich "frühzeitig" – doch schon am gleichen Abend war der maßgebliche landesweite Inzidenzwert von 35 erreicht. Galt also sofort die Maskenpflicht im Unterricht? Es dauerte, bis klare Ansagen aus Stuttgart kamen. Eine Woche später dann die Meldung, dass es auf dem Schulhof jetzt doch "ohne" geht. Voraussetzung: Der 1,5-Meter-Abstand muss eingehalten werden – wovon man landesweit beispielsweise in Fußgängerzonen eher nicht mehr ausgeht, weshalb dort seit Anfang der Woche eine Maskenpflicht gilt. Ist das alles logisch? In sich schlüssig? Nein. Mal heißt es hü, mal hott. Ein Problem. Zumal ja nicht einmal klar ist, warum die Corona-Politik so chaotisch wirkt. Eigentlich war doch alles vorbereitet: Anders als im März und April konnte die Regierung wissen, was auf sie zukommt. Und mit dem dreistufigen Pandemiekonzept, verkündet im September, lag eigentlich auch ein Fahrplan vor. Nur dass er zu zögerlich befolgt wird. Politik, die die Gesundheit ihrer Bürger schützen will, muss um Vertrauen werben, Sicherheit ausstrahlen. Das tut sie derzeit nicht.

So gilt die Maskenpflicht zwar weiterhin im Unterricht – aber auf dem Schulhof nicht mehr so streng wie zuvor. "In den Pausenzeiten darf außerhalb der Gebäude die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, solange der Mindestabstand zwischen den Personen von 1,5 Metern eingehalten wird", heißt es in der neuen Verordnung. Zudem wird klargestellt, dass die Maskenpflicht "selbstverständlich nicht beim Essen und Trinken gilt", so Eisenmann.

Weitere Lockerungen betreffen Prüfungssituationen – auch hier muss keine Maske mehr getragen werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Und die Schulgebäude werden auch wieder für "nichtschulische Zwecke" geöffnet – allerdings unter scharfen Hygieneauflagen. Offenbar hatten zahlreiche Musikschulen und Volkshochschulen Probleme bekommen, weil sie nicht mehr nachmittags und abends die Klassenzimmer nutzen konnten.

Matthias Wagner-Uhl, Vorsitzender des Vereins für Gemeinschaftsschulen, kritisierte die "irrationale Entscheidung der Kultusministerin". "Wer soll auf den Schulhöfen überwachen, ob das Abstandsgebot korrekt umgesetzt wird?", fragte er. Schon jetzt seien die Lehrer "hoffnungslos überfordert" und müssten doch immer mehr Aufgaben schultern. Eisenmann sei "getrieben vom unbändigen Wunsch, dem Wähler zu gefallen".

Wagner-Uhl verwies zudem darauf, dass derzeit zahlreiche "Corona-Skeptiker" versuchten, ihre Kinder aufgrund der Maskenpflicht aus dem Unterricht zu ziehen. Ein Trend, den offenbar auch die Kinderärzte im Land beobachten, die um Atteste zur Befreiung gebeten werden. "Allein am Montag hatte ich fünf Eltern mit diesem Wunsch in meiner Praxis oder am Telefon", sagte Till Reckert, Sprecher des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Die meisten Ärzte stellten solche Atteste aber nur sehr zurückhaltend aus, sagte er. Aus kinder- und jugendärztlicher Sicht könnten Masken auch im Unterricht auf weiterführenden Schulen das Infektionsgeschehen möglicherweise bremsen, sagte Reckert, der in Reutlingen praktiziert.

Im Schulausschuss des Landtags verwies die Ministerin am Donnerstag noch einmal darauf, dass die Schulen nicht der Hort seien, von dem das Infektionsgeschehen ausgehe. Daher sei es ihr Ziel, am Präsenzunterricht festzuhalten: "Wir setzen auf Schulöffnung." Man müsse den Kindern in der schwierigen Zeit eine gewisse Struktur und Zusammenarbeit mit den Lehrern ermöglichen. Ein rollierendes System für den Unterricht oder die Rückkehr zum Fernunterricht lehnte die CDU-Politikerin erneut ab.