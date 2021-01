Stuttgart. (lsw/mus) Bei den heftigen Auseinandersetzungen in der grün-schwarzen Landesregierung über das Corona-Management handelt es sich aus Sicht von Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nicht um Wahlkampf. Es gehe um eine Perspektive für die Betreuung, auch müsse mehr getestet und mehr sequenziert werden im Land. Darüber müsse sie sich gemeinsam mit Gesundheitsministerin Manne Lucha (Grüne) Gedanken machen. "Deshalb ist das kein Streit, sondern eine Auseinandersetzung und ein Ringen um das beste Konzept." Es gehe darum, bestmögliche Kompromisse zu finde. "Das ist Demokratie, das ist nicht Wahlkampf."

Notbetreuung einschränken? Das Kultusministerium hat entsprechende Forderungen zurückgewiesen. Ansonsten würde man den Druck auf arbeitende Menschen deutlich erhöhen und so viele Familien in erhebliche Schwierigkeiten bringen, erklärte das Kultusministerium. Gewerkschaften hatten nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in einer Freiburger Kita für Einschränkungen plädiert. Auch Sozialminister Manne Lucha hatte sich für strengere Regeln bei der Notbetreuung ausgesprochen. "Uns wurde vielfach gemeldet, dass in manchen Einrichtungen teilweise fast Regelbetrieb herrscht, was die Zahl der Kinder angeht", so eine Sprecherin. Bisher dürfen Eltern, die beide berufstätig und am Arbeitsplatz unabkömmlich sind, ihre Kinder in die Notbetreuung schicken – unabhängig von der Art ihres Jobs. Der Verband Bildung und Erziehung forderte, die Betreuung nur noch für Eltern in systemrelevanten Berufen zu öffnen.

Ein Kreuz, zwei Stimmen - Folge 4: So will die SPD aus dem Stimmungstief kommen - mit Andreas Stoch Moderation: Sören Sgries und Alexander Rechner / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Sonderpädagogen werden früher geimpft: Nach anhaltender Kritik am Gesundheitsschutz in Schulen für Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen werden die Lehrer und Mitarbeiter dieser Einrichtungen früher geimpft. "Die Impfreihenfolge wird sich ändern", kündigte die Kultusministerin an. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) haben seit Mitte Januar für Präsenzunterricht geöffnet. "Gerade diese Kinder brauchen Struktur und Grundlagen", verteidigte Eisenmann die Entscheidung am Freitag. Im vergangenen Jahr habe es größte Probleme gerade in diesem Bereich gegeben, sagte sie.

Kostenfrei zum Impfzentrum: Menschen mit eingeschränkter Mobilität können nach einer Vereinbarung zwischen Krankenkassen und Sozialministerium kostenfrei zum Impfzentrum fahren. Jeder, der auch heute schon beispielsweise Fahrten zum Hausarzt von der Krankenkasse bezahlt bekommt, kann auch für den Weg die Möglichkeit einer sogenannten Krankenfahrt im Taxi nutzen. In diesen Fällen sollte grundsätzlich eine ärztliche Verordnung vorliegen, die beim Hausarzt auch telefonisch bestellt werden kann.

Land impft aus den Reserven: Bislang hat das Stuttgarter Sozialministerium 50 Prozent des Impfstoffs für die Zweitimpfung zurückgehalten. Aufgrund der Lieferengpässe der Hersteller Biontech/Pfizer muss Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) aber zumindest vorübergehend von seiner konservativen Linie abweichen. "Wir garantieren Termintreue und die Zweitimpfung. Um das gewährleisten, müssen wir jetzt an die Reserven ran, dafür haben wir sie auch angelegt", teilte das Sozialministerium mit. Biontech/Pfizer hat in dieser Woche statt der ursprünglich zugesagten 111.000 Impfdosen nur 64.000 Dosen und damit 42 Prozent weniger als einkalkuliert ans Land geliefert.