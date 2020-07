Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg greift seinen Städten und Gemeinden in der Corona-Krise mit 2,88 Milliarden Euro unter die Arme. Darauf haben sich die Spitzen von Grün-Schwarz am späten Montagabend in einer Sitzung der Haushaltskommission der Koalition verständigt. Zuvor hatten Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) und der für die Kommunen zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einer Sitzung mit den Spitzen von Städte-, Gemeinde- und Landkreistag die Details ausgehandelt.

In der aktuellen Situation müssten die Kommunen "schnell in die Lage versetzt werden, als Konjunkturmotor zu wirken", sagte Strobl dieser Zeitung. "Das gelingt mit diesem großzügigen Paket des Landes – und das kommt den Kommunen zugute, vor allem aber kommt es der lokalen, regionalen Wirtschaft, dem Mittelstand, den Handwerkern und Familienbetrieben zugute." Das Land werde weitere, dafür notwendige Kredite aufnehmen, kündigte Sitzmann an.

Mit 1,04 Milliarden Euro entfällt der größte Einzelposten auf den hälftigen Anteil des Landes für den Ausgleich des Ausfalls der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen. Die andere Hälfte übernimmt der Bund. Um die Kommunen bei den an die Steuerschätzung gekoppelten Finanzzuweisungen des Landes weiter auf Vor-Corona-Niveau zu finanzieren, macht Grün-Schwarz weitere 1,016 Milliarde Euro locker. Zur Stützung der kommunalen Krankenhäuser steuert Grün-Schwarz 130 Millionen Euro bei, für die Gesundheitsämter fließen 17 Millionen Euro. Damit rüste man sich für eine mögliche zweite Corona-Welle, sagte Landkreistagspräsident Joachim Walter.

Mit 47 Millionen Euro unterstützt das Land die Kommunen bei unmittelbaren Pandemiekosten wie Aufwendungen für Schutzmaterial. Ebenfalls neu: Zusätzlich zu den bisherigen Soforthilfen erhalten Städte und Gemeinden als Ausgleich für die wegfallenden Kita-Elternbeiträge weitere 50 Millionen Euro, wobei 6,7 Millionen Euro davon für die Volkshochschulen reserviert sind.

Zur Stützung des öffentlichen Nahverkehrs hat die Koalition bereits 237 Millionen Euro bereitgestellt, an die Kommunen sind zudem schon 343 Millionen Euro an Corona-Hilfen, etwa für Familien, geflossen. Diese beide Posten sind im Paket mit einberechnet. Das Staatsministerium zählt sogar noch Bundesmittel für die Südwest-Kommunen in Höhe von 1,39 Milliarden Euro dazu und kommt damit auf ein Gesamtvolumen von 4,27 Milliarden Euro für die baden-württembergischen Städte und Gemeinden.

Der Städtetag hatte kürzlich angegeben, den Südwest-Kommunen würden bereits jetzt 4,6 Milliarden Euro fehlen. Nun kann dieses Loch zum großen Teil, aber nicht ganz gestopft werden. Zumal nicht klar ist, ob die Ausfälle im Laufe des Jahres nicht noch erheblich anwachsen werden. Auf der anderen Seite hatte Finanzministerin Sitzmann in den internen Sitzungen darauf verwiesen, dass die durch die Pandemie bedingten Steuerausfälle das Land härter treffen würden als die Kommunen, die Regierung also nicht alle Ausfälle ausgleichen könne.

Deren Verbände äußerten sich gleichwohl zufrieden. "Im Ergebnis kommen wir so zu einer fairen und gerechten Lastenverteilung zwischen Bund, Land und Kommunen", sagte Städtetags-Präsident Peter Kurz. Die in den meisten Kommunen befürchteten Haushaltssperren könnten nun abgewendet werden, sagte Gemeindetagspräsident Roger Kehle.

Mit rund 40 Prozent stammt der größte Teil der kommunalen Einnahmen aus Steuern. Dazu zählen eigene Steuern wie die Gewerbe- und die Grundsteuer, dazu kommen Gemeinschaftssteuern wie die Einkommenssteuer. Weitere 40 Prozent machen Finanzzuweisungen des Landes aus. Etwa 20 Prozent erwirtschaften die Kommunen aus Gebühren und Beiträgen.