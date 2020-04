Stuttgart/Eberbach. (sös) Auch wenn unklar ist, inwiefern es möglich ist in den Urlaub zu fahren: Um ihre Sommerferien müssen Schüler und Eltern in Baden-Württemberg nicht fürchten. "Eine Verkürzung der Sommerferien steht bei uns nicht zur Debatte", stellte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag klar. "Ein solcher Schritt würde auch vor dem Hintergrund zahlreicher privater Pläne von Familien und Lehrkräften viele Diskussionen und Unruhe auslösen und letztlich mehr Probleme schaffen als lösen."

Ein solcher Vorschlag suggeriere zudem, so Eisenmann, dass Schüler und Lehrer durch Corona nun wochenlang Ferien gehabt hätten. "Die Schulschließungen bedeuten ja keine Corona-Ferien. Die Schülerinnen und Schüler lernen und arbeiten gemeinsam mit ihren Lehrkräften von zu Hause aus", sagte die Ministerin.

Unterstützung für diesen Kurs gab es von der Bildungsgewerkschaft GEW. "Allen muss auch bewusst sein, dass in zwei Wochen nicht nachzuholen ist, was in diesem Schuljahr nicht vermittelt und geübt werden konnte", so die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz.

Aus der FDP-Landtagsfraktion wurde jedoch angeregt, auch die Pfingstferien in den ersten beiden Juniwochen auf den Prüfstand zu stellen. "Wenn im Laufe des Monats Mai je nach Jahrgang wieder mit dem Unterricht in der Schule begonnen wird, mag womöglich sinnvoll sein, ihn nicht alsbald wieder abzubrechen", sagte Bildungspolitiker Timm Kern.

Seitens der Landesregierung hält man allerdings die Beibehaltung von Ferien auch mit Blick auf Gastronomie und Hotellerie für wichtig. Mit Blick auf die Sommerferien verweist Eisenmann auch auf "touristische Gesichtspunkte": "Hotels und Gaststätten brauchen dringend eine Perspektive, deshalb dürfen wir hier nicht schon im Voraus Einschränkungen ins Spiel bringen", sagte sie.