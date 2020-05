Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Über 50 Vorschläge für Initiativen zur Rettung oder Stabilisierung von Firmen, Gaststätten, Nahverkehr oder Sportvereinen haben die Fachministerien bis Mittwochnacht bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eingereicht. Die Wünsche haben nach Auskunft des Staatsministeriums ein Gesamtvolumen von über fünf Milliarden Euro. Kretschmann hat ein Gesamtkonzept für ein zweites großes Corona-Hilfspaket angekündigt und seine Minister am Wochenende gebeten, Anforderungen aus ihren Zuständigkeitsbereichen zu melden. Am Dienstagabend soll die Haushaltsstrukturkommission der grün-schwarzen Koalition über die Vorschläge beraten. Bis dahin sollen auch Berechnungen über die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung auf den Landeshaushalt vorliegen.

Die vielen Rückmeldungen "unterstreichen die Bedeutung der Initiative des Ministerpräsidenten, die Maßnahmen zusammenzufassen", sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet dieser Zeitung. Dagegen sieht die CDU den Vorstoß des Regierungschefs offenbar kritisch und drängt auf eine rasche Umsetzung von bereits vorgelegten Plänen etwa für Hilfen für die Gastronomie. "Als Landesregierung sollten wir bei der Umsetzung der vorliegenden Pläne endlich den Fuß von der Bremse nehmen. Die Sicherung der Liquidität und Arbeitsplätze dieser Unternehmen", heißt es in einem Schreiben von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an Kretschmann, das dieser Zeitung vorliegt. Eisenmann koordiniert innerhalb der Regierung die Interessen der CDU-geführten Ministerien.

Die größten Einzelvorhaben haben Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Innenminister Thomas Strobl (beide CDU) eingereicht. Hoffmeister-Kraut plädiert für eine Fortsetzung der Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmen; in der ersten Tranche hat das Land bislang 1,6 Milliarden Euro ausbezahlt. Für eine Soforthilfe II veranschlagt die Ministerin 1,0 Milliarden Euro. Antragsberechtigt sollen nach ihren Vorstellungen dann auch Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten sein, bislang liegt die Grenze bei 50. Die Erweiterung soll insbesondere für besonders hart betroffene Branchen wie Schausteller, Messebauer oder Reisebüros gelten.

Strobl schlägt weitere Hilfen für die Kommunen in Höhe von 1,0 Milliarden Euro vor. Bislang hat das Land insgesamt 200 Millionen Euro an Corona-Hilfen an die Kommunen überwiesen.

Für die Corona-Hilfen hat der Landtag bislang 6,2 Milliarden Euro bewilligt, davon sind 5,0 Milliarden Euro kreditfinanziert. Neben Bundesmitteln sind bislang 2,0 Milliarden Euro an Landesmitteln für Corona-Hilfen geflossen.

Eisenmann fordert in ihrem Schreiben ergänzend zum bereits laufenden "Durchhaltepaket" für die baden-württembergische Wirtschaft für die zweite Jahreshälfte bereits ein "Durchstartpaket" mit Konjunkturhilfen. Weitere Maßnahmen des Landes sollten nicht nur unter dem Gesichtspunkt der "zweifelsohne erheblichen Kosten für den Haushalt" diskutiert werden, fordert die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 in ihrem Schreiben an Kretschmann, sondern sollten "auch die volkswirtschaftlichen Kosten ausbleibender Unterstützungsmaßnahmen" berücksichtigen.