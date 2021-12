Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als Mitte März 2020 der erste Lockdown begann, fing für Kim Burkhardt und unzählige weitere Selbstständige und Kleinunternehmer das große Zittern an. Ihren Laden für handgefertigte Dekorationsartikel und andere Geschenkideen, "Kim’s kleine Glückswerkstatt" in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis, musste Kim Burkhardt aufgrund der staatlichen Vorgaben bis Anfang Mai 2020 schließen. Für sie hieß das: 1,5 Monate ohne Umsätze bei weiterlaufenden Kosten.

Immerhin: Der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) versprach, die "Bazooka" auszupacken und unbürokratisch zu helfen. In Stuttgart legte die grün-schwarze Koalition rasch die Corona-Soforthilfe auf – ein Lichtblick auch für Kim Burkhardt: Bis zu 9000 Euro konnten Soloselbstständige und Kleinunternehmer mit bis zu fünf Angestellten beantragen. Wer mehr als zehn Angestellte hatte, konnte bis zu 30.000 Euro erhalten, alle dazwischen bis zu 15.000 Euro. Das Geld half vielerorts, Liquiditätslücken zu überwinden.

Mehr als eineinhalb Jahre später folgt für viele ein böses Erwachen. Just während etwa Händler in der fürs Jahresgeschäft maßgeblichen Vorweihnachtszeit aufgrund der 2G-Regeln erneut mit Ausfällen rechnen müssen, müssen sie die Berechtigung für die Soforthilfe vom Frühjahr 2020 final belegen – und die Mittel nicht selten zur eigenen Überraschung ganz oder teilweise zurückzahlen.

Denn was vielen nicht klar war: In Baden-Württemberg wird der dreimonatige Förderzeitraum frühestens ab dem Tag nach der Antragsstellung gezählt. Die Unterlagen lagen aber erst spät vor, vor Ende März 2020 waren Anträge gar nicht möglich. Das heißt: Die Umsatzausfälle vom Lockdown-Monat März 2020 können viele beim Nachweis nun gar nicht geltend machen. Anders als etwa in der Hansestadt Hamburg, wo der Förderzeitraum mit dem Beginn des Monats der Antragsstellung beginnt.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich etwa die Friseure, die ab dem 4. Mai, als sie wieder öffnen durften, Extraschichten gefahren haben, diese nun anrechnen lassen müssen, während diejenigen, die das nicht gemacht haben, wenig bis nichts zurückzahlen müssen. "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Engagierten", findet Kim Burkhardt. Sie hat ihren Antrag am 27. März 2020 und damit verhältnismäßig früh eingereicht – und soll nun die komplette Soforthilfe zurückzahlen, obwohl sie die verpassten Umsätze vom Frühjahr nie wettmachen konnte.

Es ist ein Fall von vielen. Allein bei der Steuerberater-Gesellschaft Frisch und Dietz in Villingen-Schwenningen haben sich rund 50 Mandanten gemeldet, die die Aussicht auf Rückerstattung kalt erwischt hat. "Unsere Mandanten haben die Soforthilfe alle zu Recht beantragt und haben nicht damit gerechnet, diese in dem Umfang zurückzahlen zu müssen", berichtet Steuerberater Alexander Frisch. In bis zu 80 Prozent der Fälle müssten die Betroffenen zumindest mit einer teilweisen Rückzahlungspflicht rechnen. "Viele Unternehmer empfinden das als Schlag in die Magengrube, finanziell und psychologisch", sagt Frisch. Bei der Antragsstellung im Frühjahr waren Steuerberater gar nicht beteiligt, weil alles unkompliziert gehen sollte. Mit der Folge, dass vielen Unternehmen jetzt erst die Fußnoten klarwerden.

Das Wirtschaftsministerium verteidigt das Vorgehen. Grundsätzlich müsse die Soforthilfe nicht zurückbezahlt werden. "Das gilt aber nur dann, wenn die Angaben im Antrag richtig und vollständig waren, wobei hiervon auch der im Antrag angegebene, prognostizierte Liquiditätsengpass betroffen ist", teilte das Haus von Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit. Wenn sich die Prognose rückblickend als zu hoch erweise, müsse der zu viel bewilligte Beitrag zurückbezahlt werden.