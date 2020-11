Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Landtag hat mit den Stimmen der grün-schwarzen Regierungsmehrheit am Mittwoch die "schnelle und gute Umsetzung" der aktuellen Anti-Corona-Maßnahmen begrüßt. Sie diene der Vermeidung einer nationalen Gesundheitsnotlage. Alternativanträge der Oppositionsfraktionen SPD und FDP wurden abgelehnt.

Einmal droht Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Rednerpult doch kurz aus der Rolle zu fallen. "Nein, ich rede jetzt durch!", erklärt er brüsk, als er nach gut 15 Unterbrechungsrufen die dritte Zwischenfrage genehmigen soll. "Es ist doch eh alles schon zwanzig Mal durchgekaut!" Dann fängt er sich und gibt weiter den geduldigen Erklärer.

"Die neuen Coronaverordnungen der Landesregierung – ist alles richtig?", heißt die aktuelle Debatte, die die FDP auf die Tagesordnung gesetzt hat. Am vergangenen Freitag hat das Parlament bereits die Beschlüsse debattiert, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Deutschlands Ministerpräsidenten Ende Oktober gefasst hatte. Nun, da die Landesverordnung vorliegt, soll es um die Umsetzung gehen – eine Diskussion, zu der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vergangene Woche selbst eingeladen hat.

In Baden-Württemberg sind 60 Prozent der Corona-Infektionen nicht mehr klar nachverfolgbar, in Deutschland sogar 75 Prozent. Mit Ausnahme der AfD sind sich alle Fraktionen einig im Ziel, Kontakte zu minimieren, bis diese Nachverfolgung wieder funktioniert. Doch mit den Wegen ist die Opposition nicht zufrieden.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke moniert, die Maßnahmen träfen die Falschen. "Es ist doch offensichtlich, dass die Infektionsschwerpunkte eben nicht im Hotel- und Gaststättengewerbe sind, eben nicht bei Amateursportveranstaltungen, eben nicht bei den meisten Kulturveranstaltungen, sondern im privaten Bereich." Nur weil der grundgesetzlich geschützt sei, habe man auf andere Bereiche gezielt. Obendrein sei bei den geplanten Umsatzerstattungen für Unternehmen unklar, ob das auch für deren Zulieferer gelte.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch betont, seine Partei trage die Maßnahmen grundsätzlich mit. Er fordert aber differenziertere Einzelregelungen, entschiedeneres Vorgehen gegen schwarze Schafe und mehr Zeit zwischen der Verkündung einer Verordnung und ihrem In-Kraft-Treten. Wie zuvor Rülke beklagt er außerdem das Fehlen einer langfristigen Strategie über den November hinaus.

Die SPD verlangt unter anderem, die geltenden Bestimmungen mit zusätzlichem Personal, Geld und weiteren Konzepten zu flankieren. Die FDP-Vorschläge sind teilweise ähnlich, schließen aber auch die Aufhebung von Bestimmungen wie dem Beherbergungsverbot für Touristen, der Schließung der Gastronomie oder der Untersagung von Vereinsproben ein.

Vertreter der Regierungsfraktionen treten dem entgegen. Fünf Prozent der Infizierten müssten ins Krankenhaus, zwei Prozent sogar intensiv behandelt werden, warnt Stefan Teufel für die CDU. Angesichts von landesweit 15.163 Infektionen innerhalb einer Woche seien die Maßnahmen "richtig und vertretbar".

Da sie befristet seien und von Ausgleichszahlungen begleitet, seien sie außerdem angemessen, pflichtet Minister Lucha bei. Es sei nicht möglich, gefährdete Gruppen ausreichend zu schützen, wenn es nicht gelinge, auch die Ausbreitung der Pandemie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Danach könne man wieder zu regional begrenzten Maßnahmen zurückkehren.

"Sie wollen also ganz offensichtlich die Kontakte in keinem nennenswerten Umfang – nicht mal in einem überschaubaren Zeitraum – begrenzen", wirft Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) der FDP vor. Dieser entscheidende Fehler öffne der Pandemie Tür und Tor.