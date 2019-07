Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Den Gründonnerstag 2019 dürften Susanne Eisenmann und Thomas Strobl so schnell nicht vergessen. Seit gemeinsamen Tagen in der Jungen Union sind die beiden CDU-Politiker befreundet. Strobl, 59, CDU-Landeschef, Vize-Ministerpräsident und Innenminister, hatte um das Treffen gebeten. Eisenmann, 54, Kultusministerin und da schon im Ruf, Strobl die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 streitig machen zu wollen, den Ort gewählt. Mit Ehepartner trafen sie sich also am 18. April in der Wohnung der Familie Strobl in Heilbronn zum Abendessen.

In der Union ist das Wolfratshauser Frühstück Legende, das Treffen der damaligen CDU-Bundesvorsitzenden Angela Merkel mit CSU-Chef Edmund Stoiber am 11. Januar 2002 in dessen Haus in Wolfratshausen. Anlass war die Frage, wer die Unionsparteien in den Bundestagswahlkampf 2002 führen sollte. Das Heilbronner Abendessen war dagegen die schwäbische Anti-These zum Wolfratshauser Frühstück. Auch wenn die Teilnehmer Stillschweigen über den Verlauf vereinbart haben, lässt sich aus Gesprächen mit Vertrauten beider Seiten so viel mit Sicherheit herausdestillieren: Die Freundschaft von Eisenmann und Strobl hat das Treffen nicht bestärkt und in der Frage Spitzenkandidatur kein Ergebnis gebracht. Kurzum: Der Abend - er war eine Katastrophe.

Unausgesprochen stand nun ein möglicher Mitgliederentscheid im Raum. Mitgliederentscheide findet die Basis prima, Parteifunktionären sind sie ein Graus. Der vor der Basis ausgetragene Machtkampf zwischen Annette Schavan und Günther Oettinger 2004, so eine verbreitete Lesart, habe die Partei gespalten, der Mitgliederentscheid zwischen Strobl und Guido Wolf 2014 erneut Gräben aufgerissen. Letzteren verlor Strobl, der aber den Landesvorsitz behauptete. So konnte er nach Wolfs Niederlage bei der Landtagswahl 2016 die CDU als Juniorpartner in die Koalition mit den Grünen führen. Strobl gab für den Wechsel nach Stuttgart in Berlin einiges auf, seine Perspektive war die Spitzenkandidatur im Land.

Doch das Verhältnis zur Landtagsfraktion war von Anfang an belastet, auch, weil Strobl Eisenmann ins Kabinett holte. Die Stuttgarterin galt vielen konservativen Abgeordneten als zu liberal. Die Personalie war ein Grund, warum bei einer Probeabstimmung in der CDU-Fraktion über die Wahl von Winfried Kretschmann zum Regierungschef der schwarz-grünen Koalition im Mai 2016 acht Abgeordnete mit Nein und fünf mit Enthaltung votierten. Wütend verließ Strobl den Saal, um sich daheim in Heilbronn Gedanken über die Zukunft zu machen. Eisenmann, Agrarminister Peter Hauk und Generalsekretär Manuel Hagel reisten nach und redeten ihm zu: Gemeinsam packen wir das!

Zweifel an seiner eigenen Zugkraft aber konnte Strobl nie ganz ausräumen. Eisenmann nahm dagegen nach und nach die Abgeordneten für sich ein, durch Einbindung und durch klare Kante gegenüber den Grünen bei Symbolthemen wie Rechtschreibung. Die Signale aus Fraktion, Partei, der Wirtschaft pro Eisenmann mehrten sich.

Vor der Europawahl Ende Mai bat dann Eisenmann um ein Gespräch, diesmal wählte Strobl den Ort: die CDU-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart. Statt Ehepartner sollte jeder einen politischen Vertrauten mitbringen, Generalsekretär Manuel Hagel moderieren. Strobls Wahl fiel auf die Landrätin Stefanie Bürkle, Eisenmann kam mit ihrem Amtschef Michael Föll. Nur drei Wochen zuvor hatte ein Parteitag Strobl mit 83,3 Prozent als Landeschef bestätigt und Eisenmann mit fast gleichem Ergebnis ins Präsidium gewählt. Ein Patt, das niemandem nutzte.

Strobl war bereit, auf die Spitzenkandidatur zu verzichten, alle anderen Titel und Funktionen wollte er behalten. Eisenmann wollte möglichst viel Beinfreiheit. Am Samstagabend stand der Kompromiss: Sie wird Spitzenkandidatin und koordiniert die CDU-Ministerien, er bleibt Vize-Ministerpräsident, CDU-Landeschef, Innenminister.

Am Montagabend verkündeten sie den Deal, der der Partei eine neue Zerreißprobe erspart, aber nicht frei von Fallstricken ist. Fürs Erste konnte die Idee dreier Abgeordneter, die mit einem offenen Brief Eisenmann als Vize-Regierungschefin forderten, abgewehrt werden.

Eisenmann weiß auch die hinter sich, die einst innerparteilich gegen ihren langjährigen Freund und Mentor Günther Oettinger und später gegen Strobl agiert haben. Es gibt Leute, die sagen: Das andere Lager nutze Eisenmann nur, um Strobl loszuwerden. Beim ersten Fehler werde dann sie abserviert. Es gibt genauso Leute, die sagen: Eisenmann habe mit den einstigen Kritikern nur ein Bündnis auf Zeit geschmiedet. Vielleicht gelingt ihr aber auch, was in der CDU schon lange niemandem mehr gelungen ist: die Lager zusammenzuführen und der Partei so zu alter Stärke zu verhelfen. Dann könnte sie 2021 die erste Ministerpräsidentin des Landes werden. Schneidet die CDU 2021 dagegen schlecht ab, hat Eisenmann möglicherweise nicht einmal ein Landtagsmandat als Absicherung - während Strobl als Landeschef so oder so weiter im Spiel sein wird.