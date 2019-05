Freunde, die zu Konkurrenten wurden? Parteichef Strobl (l.) steht das "Erstzugriffsrecht" auf die CDU-Spitzenkandidatur zu. Parteifreunde sähen lieber Eisenmann (r.) in dieser Rolle. Foto: M. Murat

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Einer seiner Förderer habe ihm mal gesagt, erzählte Thomas Strobl vor einiger Zeit, dass man sich als Politiker bloß nicht zu lange mit den eigenen Wahlergebnissen beschäftigen solle. Gewählt sei gewählt, ganz egal wie dünn die Mehrheit am Ende ist. Wichtiger sei es, so der CDU-Landeschef, nach einer Wahl nach vorne zu schauen.

Ein Rezept, mit dem der 59-Jährige bisher recht gut gefahren ist. Selbst 2014, nach der schmerzlichen Schlappe im parteiinternen Duell um die Spitzenkandidatur für den Landtagswahlkampf gegen Guido Wolf, machte Strobl einfach weiter - und wurde dafür nicht nur von seiner Partei mit einem Traumergebnis von 97,86 Prozent als Parteichef im Amt bestätigt. Sondern er wurde auch nach der Landtagswahl 2016 als Architekt der grün-schwarzen Koalition, als Vize-Regierungschef und Innenminister nach Stuttgart gerufen, um die Trümmer zusammenzukehren.

Nur: Was ist, wenn der Blick nach vorne eher Last als Befreiung verspricht? Geht das Rezept dann auch noch auf?

Mit dieser Problematik sieht sich der Heilbronner an diesem Freitag konfrontiert. Beim CDU-Landesparteitag in Weingarten, 25 Kilometer vom Bodensee entfernt, wird der komplette Landesvorstand neu gewählt. "TOP 14a: Wahl des / der Landesvorsitzenden", heißt es. Tatsächlich wird die Wahl in Hintergrundgesprächen derzeit aber auch als Fingerzeig für die Frage nach der Spitzenkandidatur 2021 gewertet.

"Ich warte demütig das Ergebnis ab. Für Schönheitswettbewerbe habe ich mich noch nie besonders geeignet", geht Strobl sicherheitshalber schon vorab in die Defensive. Natürlich interessiere ihn sein Wahlergebnis. "Aber ich beschäftige mich nicht übermäßig mit den Stellen hinter dem Komma."

Unsicher ist derzeit allerdings auch, wie die Stellen vor dem Komma aussehen werden. Einerseits stehen die Kommunal- und Europawahlen unmittelbar vor der Tür. Das gilt - gerade in der CDU - eigentlich als Garant für Geschlossenheit. Andererseits wird Strobl genau deshalb Kalkül vorgeworfen: Der Parteichef habe den Parteitag extra so gelegt, dass die Delegierten Hemmungen hätten, ihn dermaßen abzustrafen, wie sie es eigentlich gerne wollten, sagen die Strobl-Gegner.

Angriffsfläche bietet Strobl vor allem, weil es ihm bisher nicht gelungen ist, die CDU zumindest in den Umfragen wieder vor dem grünen Koalitionspartner zu positionieren. Im Gegenteil. Bei 32 Prozent lagen die Grünen in der jüngsten Erhebung von Infratest dimap - vier Punkte vor der CDU.

Woran das liegt? Daran, dass Strobl in der Landesregierung zu eng mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zusammenarbeite, zu sehr damit beschäftigt sei, Kompromisse zu finden statt sich gegenüber den Grünen zu behaupten, sagen seine Kritiker. Der Parteichef sei mit diesem Profil jedenfalls nicht geeignet, als Spitzenkandidat in zwei Jahren einen erfolgreichen Landtagswahlkampf zu führen, so die Unterstellung.

Gar nicht mehr so heimlicher Liebling der Strobl-Gegner ist stattdessen Susanne Eisenmann. Die 54-Jährige wurde vom Parteichef vor drei Jahren als Kultusministerin in Kabinett geholt. Sie galt als Freundin Strobls - wobei inzwischen unklar ist, wie belastbar diese Freundschaft noch ist. Eigene Ambitionen auf die Spitzenkandidatur dementiert sie jedenfalls nicht. "Im Moment" sei das kein Thema, wies sie entsprechende Fragen bisher lediglich zurück. Erst die Kommunal- und Europawahlen, dann die Aufstellung für 2021, so die Linie, die sie vertrat.

Eisenmanns Unterstützer sehen sie als Gegenentwurf zu Strobl. "Herr Glatt gegen Frau Ruppig" ordnete die "Süddeutsche Zeitung" den Konkurrenzkampf zwischen den beiden CDU-Größen ein. Denn während Strobl den Ruf hat, gerne mal sehr gestelzte Formulierungen zu wählen, mag es die Kultusministerin derber. "Diplomatie eignet sich in der Politik eher für Stehempfänge, und um den Menschen alles Mögliche zu versprechen - nur um am Ende dann aber zu machen, was man will", sagte sie jüngst im RNZ-Interview. "Viele Gesprächspartner schätzen ein ehrliches und begründetes Nein mehr als ein unehrliches Ja."

Auch diejenigen, die den Parteichef durchaus schätzen, sein ehrliches Bemühen um das Wohl der Partei zu schätzen wissen, die intern angestoßenen Reformen loben, geben zu, dass ein Wahlkampf mit Eisenmann vermutlich leichter fallen würde - auch wenn es zu kurz gedacht sei, den Umfrageerfolg der Grünen vor allem am CDU-Spitzenpersonal festmachen zu wollen.

Strobl selbst weiß, dass er nicht mit Dankbarkeit rechnen darf. "Das ist keine Kategorie in der Politik", sagt er. Und er ist auch Stratege genug, dass ihm durchaus ein Verzicht auf die Kandidatur zuzutrauen ist. Spätestens Anfang 2020 soll die Frage geklärt sein, hat er verkündet. Und auch sein Entschluss steht schon länger fest. Von dem aber, sagt er selbst, wisse bisher nur seine Frau.