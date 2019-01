Stuttgart. (dpa-lsw) Es ist frisch hinter den weißgrauen Mauern des Klosters Schöntal, aber CDU-Generalsekretär Manuel Hagel lächelt fleißig in die Kameras. "Draußen ist ein raues Klima, hier drinnen rückt die CDU Baden-Württemberg zusammen", sagt er. "Das gibt Nestwärme." Einmal im Jahr versammelt sich die Südwest-CDU im Zisterzienser-Kloster im Hohenlohekreis, um die konservative Seele zu streicheln. Man wolle "CDU pur" formulieren und klare Kante zeigen, sagt Hagel - und wiederholt nochmal: "Ein wirklich tolles Klima."

Dabei herrscht bei manchem Mitglied des Landesverbands eher frostige Stimmung. Unter der Oberfläche brodelt es in Teilen der Landespartei. Grabenkämpfe gibt es etwa um die Unterstützung von Landeschef Thomas Strobl und die Frage nach der Spitzenkandidatur 2021. Wer hat das Zeug, gegen den beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ins Feld zu ziehen, sofern der nochmal antritt? Hinter vorgehaltener Hand räumt so mancher Abgeordneter der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bessere Chancen ein als dem Landeschef.

Strobl will sich Anfang Mai als Parteichef bestätigen lassen. Kritiker werfen ihm vor, dass er sich mit den Vorstandswahlen so kurz vor den Europa- und Kommunalwahlen ein gutes Ergebnis sichern will, weil die Partei dann zur Geschlossenheit gezwungen ist. Zwar wurde der Termin bereits im Herbst einstimmig im Vorstand beschlossen, dennoch sorgte das Thema auf der Klausurtagung für Unruhe. Nur wenige Momente nachdem Hagel ein "prima Klima bei minus fünf Grad" im Kloster lobt, schimpft er über die Strobl-Kritiker in den eigenen Reihen und "eine Art des Brunnenvergiftens". Das werde nicht länger toleriert, sagt er.

Der Südwest-Landesverband hat es nicht leicht: 2011 verlor die Partei die Macht nach 58 Jahren an Grün-Rot. 2016 stürzte die CDU bei der Landtagswahl auf 27 Prozent ab. Seitdem regieren die Christdemokraten als Juniorpartner an der Seite der Grünen. Dazu kommen die internen Reibereien. Ein Abgeordneter läuft am Sonntag aus dem Sitzungssaal und erklärt, warum er in der CDU ist. "Weil ich mich dann nur 4 Stunden am Tag über die eigene Partei ärgere", scherzt er. "Und nicht 24 Stunden wie in den anderen Parteien."

Das Klostertreffen ist nicht nur Wohlfühl-Event, sondern soll auch der Standortbestimmung dienen. Die Christdemokraten beschließen hinter geschlossenen Türen wie jedes Jahr eine "Schöntaler Erklärung", darin kritisieren sie diesmal Bürokratie, Soli und Fahrverbote. Und jedes Jahr werden prominente Gäste aus der Partei nach Schöntal eingeladen. Vor einem Jahr kam Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, vor zwei Jahren Kanzlerin Angela Merkel.

Diesmal besucht die neue CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Parteikollegen im Südwesten. Viele Konservative hier waren frustriert über die Niederlage von Friedrich Merz im Kampf um den CDU-Bundesvorsitz. Nach dem Sieg von "AKK" forderten sie gleich mal einen Kurswechsel bei Migration und Wirtschaft von der Bundespartei.

Als Kramp-Karrenbauer um kurz nach 11 Uhr durch die hohen Holztüren in den Sitzungssaal schreitet, erheben sich die Funktionäre und Abgeordneten von ihren Plätzen und klatschen fast zwei Minuten lang im Takt. "Das ist eine Form von Kompensation, psychologisch erklärbar", sagt ein Teilnehmer. Je größer der Unmut in der Partei, desto länger und heftiger klatsche man, um Geschlossenheit zu zeigen.

Die Südwest-Konservativen setzen auf einen Schulterschluss mit der neuen Bundeschefin - auch weil sie keine andere Wahl haben. Jeder weitere Streit würde der Partei nur schaden. "Natürlich gab es viele, die Sympathien für Friedrich Merz haben", räumte Landeschef Strobl ein. "Aber alle akzeptieren eine demokratische Entscheidung, auch wenn sie knapp gewesen ist." Man könne sich auch immer noch ärgern, dass man die Weltmeisterschaft 1966 in Wembley verloren habe, sagt einer der Merz-Anhänger. Aber das bringe ja trotzdem nichts.

Bereits Anfang Januar wurde die neue CDU-Chefin bei der CSU-Klausur in Seeon von der Schwesterpartei geherzt. Auch in Schöntal muss sie keine bösen Worte fürchten. Wo wurde sie herzlicher empfangen? Als Bundesvorsitzende der CDU fühle sie sich in der eigenen Partei immer am wohlsten, sagt sie. "Bei aller Geschwisterliebe, aber man soll’s ja auch nicht übertreiben." Nestwärme eben.