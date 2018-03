Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Thomas Strobl ist Innenminister in Baden-Württemberg und einer von fünf stellvertretenden Vorsitzenden der CDU in Deutschland.

Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Generalsekretärin der CDU. Eine gute Wahl und eine Reaktion auf den Ruf nach Erneuerung?

Eine handfeste Überraschung - und zwar eine gelungene. Annegret Kramp-Karrenbauer hat - in einem für die CDU übrigens nicht ganz einfachen Umfeld - ihre letzte Landtagswahl fulminant gewonnen. Das heißt etwas! AKK hat Biss, sie ist furchtlos und hat Mut, sie steht für eine Politik der Zukunft. Und, ganz wichtig: Sie steht für eine Politik, die nah bei den Leuten ist, die sich an den Wurzeln unserer Werte und unserer Partei orientiert. Das wird oft als Floskel verwendet, aber bei ihr stimmt es, ohne jede Einschränkung.

Welche Akzente sollte die neue Parteimanagerin setzen?

Der erste Akzent, den Annegret Kramp-Karrenbauer setzt, sitzt super: Sie gibt ihr Amt als Ministerpräsidentin auf, um sich in den Dienst der Partei zu stellen. Das zeigt deutlich, wie falsch das Gerede ist, in der Politik gehe es nur um Ämter und Posten. Was AKK da tut, ist ein klares und deutliches Zeichen.

In der Partei wird der Ruf nach Erneuerung immer lauter. Wie sollte die personell und programmatisch aussehen?

Natürlich muss eine Partei sich immer erneuern, immer auf Ballhöhe bleiben. Wir müssen es immer, jeden Tag, ein bisschen besser machen. Auch für eine Partei gilt: Wer rastet, der rostet. Der Gedanke, ein neues Grundsatzprogramm zu erarbeiten, kommt deshalb aus der CDU Südbaden - und ich habe ihn sehr gerne in die Führungsgremien der CDU Deutschlands eingespeist. Ich freue mich über die Unterstützung, auch durch die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Wie sollte das neue Grundsatzprogramm aussehen?

Ein neues Grundsatzprogramm ist eine Chance für Erneuerung der CDU, eine Chance, sich neben der Regierungsalltagsarbeit als Partei zu profilieren. Seit 2007 das letzte Grundsatzprogramm verabschiedet wurde, hat sich einiges verändert auf der Welt - ich sage nur die Stichworte Digitalisierung und Globalisierung, beim Klimaschutz, wir haben Entwicklungen in China, in den USA, in Russland, wir haben neue Herausforderungen im Bereich der Sicherheit. Wir müssen hinkriegen, dass sich wieder mehr Menschen gerne und mit Freude engagieren, es geht um Mitgestaltung - am besten freilich in der CDU.

CDU-Vizechef Armin Laschet sieht das Konservative nicht als Markenkern der CDU. Stimmen Sie ihm zu?

Jedenfalls halte ich für absolut unstrittig, was Armin Laschet noch gesagt hat, nämlich dass das christliche Menschenbild für uns in der CDU über allem steht und unser absoluter Markenkern ist. Wir nehmen den Menschen so wie er ist, wie er von Gott geschaffen wurde. Daran richten wir unsere Politik aus. Das Konservative gehört dazu, doch es macht uns nicht alleine aus. Und was heißt konservativ im 21. Jahrhundert? Das ist freilich spannend. Konservativ zu sein, das bedeutet für mich: Neue Herausforderungen, neue Lagen, neue Aufgaben fordern neue Antworten. Insofern möchte der Konservative an der Spitze des Fortschritts stehen - worauf Franz Josef Strauß gerne hinwies.

Muss sich die CDU stärker um die "demokratische Rechte" bemühen, wie der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert?

Die CDU heißt Christlich Demokratische Union - und es macht die Union stark, dass sie die Union ist. Sie ist da für die Mitte, für die ganze Breite der Gesellschaft, sie integriert vor allem. Und natürlich besteht eine der historischen Leistungen der Union auch darin, die demokratische Rechte zur Mitte hin integriert zu haben. Diesen Anspruch haben wir freilich auch in Zukunft.