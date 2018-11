Die Informationskommission zum Kernkraftwerk hat ihre Arbeit am 17. Juli 2012 aufgenommen. Dem Gremium gehören Bürgermeister, Landtagsabgeordnete und Vertreter von Umweltverbänden an. Unter Leitung des Heilbronner Landrats Detlef Piepenburg gab es bisher elf Sitzungen in der Neckarwestheimer Reblandhalle. Die nächste Zusammenkunft könne wegen der Kommunal- und Europawahl am

Die Informationskommission zum Kernkraftwerk hat ihre Arbeit am 17. Juli 2012 aufgenommen. Dem Gremium gehören Bürgermeister, Landtagsabgeordnete und Vertreter von Umweltverbänden an. Unter Leitung des Heilbronner Landrats Detlef Piepenburg gab es bisher elf Sitzungen in der Neckarwestheimer Reblandhalle. Die nächste Zusammenkunft könne wegen der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai 2019 voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte sein, deutete Piepenburg an. (hgf)

