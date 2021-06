Von Alexander Rechner

Heidelberg/Stuttgart.Gut drei Monate vor der Bundestagswahl stellt die zuletzt schwächelnde Südwest-CDU ihre Landesliste auf. Der aus Heidelberg stammende Alexander Föhr steht dabei vor dem Sprung auf einen vorderen Landeslistenplatz seiner Partei. Der einflussreiche nordbadische Bezirksverband hat den 40-jährigen Bundestagskandidaten Ende Mai in Hockenheim für den sechsten Platz vorgeschlagen. "Wir setzen mit Alexander Föhr ganz bewusst auf einen neuen und jungen Kandidaten unter den ersten sechs Plätzen", sagt CDU-Bezirksvorsitzender Peter Hauk der RNZ. Die Christdemokraten im Südwesten werden an diesem Samstag in einer virtuellen Vertretersammlung über die Vorschläge der vier Bezirksverbände befinden.

Die Landesliste soll vom prominenten Quintett Wolfgang Schäuble, Annette Widmann-Mauz, Andreas Jung, Steffen Bilger und Inge Gräßle angeführt werden, deren Namen auch auf den Stimmzetteln der Bundestagswahl im September aufgeführt sind. Gleich danach folgt Föhr. "Ich freue mich sehr darüber, dass mein Bezirksverband mich als neuen Kandidaten für einen vorderen Listenplatz nominiert hat", so Föhr, der sich in Heidelberg auch direkt um ein Mandat bewirbt.

Die Christdemokraten in Nordbaden schlagen für den achten Listenplatz den Karlsruher Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther vor. Vier Plätze später folgt Margaret Horb aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Für den 17. Platz schickt man Annette Dietl-Faude (Oftersheim) ins Rennen. "Wir haben in Nordbaden gute Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Daher gehe ich davon aus, dass die Vertretersammlung unserem Vorschlag folgen wird", so Hauk. "Insgesamt haben wir auf unserer Landesliste eine gute Mischung. Die Hälfte ist weiblich".

Dass über die Landesliste seiner Partei eine Kandidatin oder ein Kandidat in den Bundestag einziehen wird, glaubt Hauk allerdings nicht. "Nach den aktuellen Prognosen werden wir in Baden-Württemberg alle Wahlkreise direkt gewinnen".