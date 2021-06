Stuttgart. (dpa-lsw) Gut drei Monate vor der Bundestagswahl hat die baden-württembergische CDU Wolfgang Schäuble erneut zum Spitzenkandidaten gekürt. Der 78-jährige Bundestagspräsident erhielt am Samstag beim digitalen Landesparteitag 159 Ja-Stimmen, 22 Delegierten stimmten mit Nein, fünf enthielten sich. Der frühere Bundesfinanz- und Innenminister, der seit fast 50 Jahren im Bundestag sitzt, führt damit die Landesliste der Südwest-CDU an. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

Der Heidelberger CDU-Politiker und Stadtrat Alexander Föhr wurde mit 86 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz 6 der Liste gewählt; 151 Delegierte stimmt für ihn, 25 gegen ihn und 6 enthielten sich. Er ist auch Kandidat für das Direktmandat im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim, das zuletzt Karl A. Lamers gewonnen hatte.

Auf Rang zwei der Liste kam die Tübinger Abgeordnete Annette Widmann-Mauz, die auch Migrationsbeauftragte der Bundesregierung ist. Die 54-jährige Bundesvorsitzende der Frauen-Union erhielt jedoch ein deutlich schwächeres Ergebnis: Nur 115 Delegierten stimmten mit Ja, 59 mit Nein und 5 enthielten sich. Auch sie hatte keinen Gegenbewerber.

Stärker als Schäuble und Widmann-Mauz schnitt Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (46) aus Konstanz ab. Der Umweltexperte erhielt 164 Ja-Stimmen, 12 Delegierte stimmten mit Nein, 3 enthielten sich. Er besetzt damit Rang drei der Landesliste. Auf Rang vier kam Steffen Bilger (42) aus Ludwigsburg, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er bekam 157 Ja-Stimmen, 21 Delegierte votierten mit Nein, zwei enthielten sich.

Um Rang sieben auf der Landesliste gab es eine Kampfkandidatur. Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann setzte sich klar gegen Manfred Zaiß durch. Der Stuttgarter CDU-Kreischef Kaufmann erhielt 146 Stimmen, Zaiß nur 31. Kaufmann zeigte sich optimistisch, das Direktmandat gegen den früheren Grünen-Chef Cem Özdemir verteidigen zu können.

Trotz der Schlappe bei der Landtagswahl Mitte März, bei der die Südwest-CDU nur 24 Prozent erringen konnte, hofft die Partei darauf, wie vor vier Jahren alle 38 Direktmandate im Land zu gewinnen. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte die Südwest-CDU 34,4 Prozent der Zweitstimmen gewonnen, die Grünen kamen auf 13,5 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass die Ökopartei diesmal wie auch im Bund deutlich stärker abschneidet.

Update: Samstag, 12. Juni 2021, 13.59 Uhr

Von Alexander Rechner

Heidelberg/Stuttgart.Gut drei Monate vor der Bundestagswahl stellt die zuletzt schwächelnde Südwest-CDU ihre Landesliste auf. Der aus Heidelberg stammende Alexander Föhr steht dabei vor dem Sprung auf einen vorderen Landeslistenplatz seiner Partei. Der einflussreiche nordbadische Bezirksverband hat den 40-jährigen Bundestagskandidaten Ende Mai in Hockenheim für den sechsten Platz vorgeschlagen. "Wir setzen mit Alexander Föhr ganz bewusst auf einen neuen und jungen Kandidaten unter den ersten sechs Plätzen", sagt CDU-Bezirksvorsitzender Peter Hauk der RNZ. Die Christdemokraten im Südwesten werden an diesem Samstag in einer virtuellen Vertretersammlung über die Vorschläge der vier Bezirksverbände befinden.

Die Landesliste soll vom prominenten Quintett Wolfgang Schäuble, Annette Widmann-Mauz, Andreas Jung, Steffen Bilger und Inge Gräßle angeführt werden, deren Namen auch auf den Stimmzetteln der Bundestagswahl im September aufgeführt sind. Gleich danach folgt Föhr. "Ich freue mich sehr darüber, dass mein Bezirksverband mich als neuen Kandidaten für einen vorderen Listenplatz nominiert hat", so Föhr, der sich in Heidelberg auch direkt um ein Mandat bewirbt.

Die Christdemokraten in Nordbaden schlagen für den achten Listenplatz den Karlsruher Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther vor. Vier Plätze später folgt Margaret Horb aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Für den 17. Platz schickt man Annette Dietl-Faude (Oftersheim) ins Rennen. "Wir haben in Nordbaden gute Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Daher gehe ich davon aus, dass die Vertretersammlung unserem Vorschlag folgen wird", so Hauk. "Insgesamt haben wir auf unserer Landesliste eine gute Mischung. Die Hälfte ist weiblich".

Dass über die Landesliste seiner Partei eine Kandidatin oder ein Kandidat in den Bundestag einziehen wird, glaubt Hauk allerdings nicht. "Nach den aktuellen Prognosen werden wir in Baden-Württemberg alle Wahlkreise direkt gewinnen".