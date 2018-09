Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wer weiß noch, wie das Fruchtschuppenareal einst ausgesehen hat, damals, als hier von der künftigen Bundesgartenschau gerade mal ein grüner Container kündete? Das sich hier ausbreitende Biotop war eine trügerische Idylle, oben blühte der Sommerflieder und tanzten Schmetterlinge, unter der Erde schlummerten Altlasten, Bomben und Kampfmittel.

Langsam entwickelte sich hier, über einige Umwegstationen, zum Bespiel dem vorübergehenden Eidechsen-Habitat aus dem Bauschutt des Stuttgarter Hauptbahnhofes, das, was demnächst als "Buga 2019" die Besucher anlocken und als Stadtquartier Neckarbogen am Ende 3000 Bewohnern ein Zuhause sein wird. Die Metamorphose eines Stückes Industriebrache, von Eisenbahnschienen durchzogen, hin zu einer blühenden Landschaft mit zwei Seen, ist ein spannender Vorgang.

Die Städtischen Museen Heilbronn und der Kunstverein, deren Ideen und Konzepte für "Kunst an der Buga" abgelehnt wurden, haben mit einem ihrer "Dennoch"-Projekte zur Buga ein Zeichen gesetzt, mit der Beauftragung des in Karlsruhe geborenen und in Berlin lebenden Fotografen Christian von Steffelin. Er dokumentiert seit 2015 die Verwandlungen des Fruchtschuppenareals zu einer Bundesgartenschau und einem neuen Stadtteil mit seiner Kamera, mal digital, mal analog.

Mehrmals im Jahr ist er in Heilbronn unterwegs und liefert pro Jahr 100 Fotografien. Wer sich beeilt, kann in einer kleinen, nur kurzfristigen Ausstellung im Deutschhof sehen, mit welchen Augen, mit welchem Blick und mit welchen Perspektiven dieser noch junge Fotograf die flüchtigen Entstehungsprozesse festhält. Während der Buga wird es von diesen Aufnahmen eine große Ausstellung geben - immerhin.

Steffelin komponiert oder arrangiert seine Fotos nicht, arbeitet nicht mit der Spannung von Schärfe und Unschärfe, sein Mittel der Wahl ist der Blickwinkel. Dafür geht er auf dem Gelände so lange spazieren, bis er die richtige Einstellung findet. Am liebsten kommt er nach Heilbronn, wenn der Himmel verhangen ist, damit, statt Himmelblau und weißer Schäfchenwolken mit Kitschfaktor, Strukturen und Konturen sichtbar werden. Das verrät Kuratorin Dr. Kerstin Skrobanek bei einer ersten Führung zur Eröffnung. Wie die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, das interpretiert Steffelin auf seine Weise. Da wird die Kletterwand zu einem archaischen Gebilde aus Stein, da wirken manche Schwarz-Weiß-Aufnahmen als seien sie im Stil des neuen Realismus in der Wüste von Arizona gemalt worden, dabei sind es nur die Pfähle, an denen sich schattenspendende Reben hochranken werden. Manche Fluss- und Häuserlandschaft sieht aus, als wäre sie nur hingetupft, eine andere wie gemeißelt.

Es geht bei dem Projekt aber nicht nur um Dokumentation, das macht Skrobanek deutlich. Sondern es geht auch um die Erkenntnis, wie Architektur auf das Gedächtnis wirkt, auf Wahrnehmung und Empfindung. Es genügt schon, eine einzige historische Aufnahme von Heilbronn dagegen zu halten, und gleich sind bei den Besuchern alle Emotionen geweckt. Diesen Effekt sollen auch Steffelins Fotos hervorrufen. Berthold Stückle, der technische Leiter der Buga, wünscht sich, dass er auch nach 2019 weiter fotografiert - dann, wenn aus welligen Rasenflächen und der Sommerinsel wieder eine Baustelle wird, mit Häusern, von denen man heute noch keine Vorstellung hat.

Am Rande erzählt Stückle, dass man die Buga jetzt schon als "Location" schätzt, so habe gerade der Motorradhersteller Triumph einen Werbespot in der ABX-Halle gedreht, deren Luftigkeit und Länge offenbar dafür genauso geeignet ist wie für eine Blumenschau- und Veranstaltungshalle - viel zu schade, für den früher mal geplanten Abriss. Apropos Abriss: Richtig "berühmt" geworden ist Steffelin, als er über Jahre hinweg den Abriss von "Erichs Lampenladen" dokumentierte, in hunderten von Fotos zeigte er, wie der asbestverseuchte "Palast der Republik" aus der Geschichte der Stadt Berlin verabschiedet wurde.

Info: Bis einschließlich Sonntag, 9. September, zeigen die Städtischen Museen im Deutschhof in der Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn, eine erste Auswahl der zwischen 2015 und 2017 entstandenen Fotografien. Die gesamte Dokumentation wird 2019 auf der Bundesgartenschau zu sehen sein.