Von Armin Guzy

Heilbronn. 4000 Liter Wasser explodieren, schießen in leuchtenden Fontänen in den Nachthimmel, überkreuzen sich, werden verwirbelt, wiegen sich im Takt von Klassik- oder Technomusik. Buga-Maskottchenzwerg Karl schwebt riesengroß und pink über "seinem", dem Karlssee, zerbröselt in Puzzlestücke, die sich anschließend blitzschnell in neuer Gestalt formieren.

Dazu Laserstrahlen und Projektionen auf zwei Wasservorhängen und eine Betonwand, die tagsüber zum Klettern und als Aussichtsplattform dient - eine zusammen 1600 Quadratmeter große Spielwiese für Spezialeffekt-Künstler, die sich hier, auf dem Gelände der Heilbronner Bundesgartenschau, offenbar schier unbegrenzt austoben dürfen. Die Buga wartet mit der größten mobilen Wasser-Show Europas auf.

Foto: Guzy

In wenigen Tagen können Besucher der Bundesgartenschau das Spektakel nach Einbruch der Dunkelheit am Karlssee erleben - immer donnerstags, freitags, samstags und vor Feiertagen; zunächst gegen 21 Uhr, im Hochsommer dann gegen 22.30 Uhr. Außerdem gibt es ein regelmäßiges Tagesprogramm am Floßhafen. Dort zeichnen dann spezielle Düsen und eine ausgeklügelte Technik ausgefallene Blumeneffekte, die die Besucher per Gestensteuerung sogar selbst beeinflussen können. "Mit der Installation im Floßhafen holen wir eine Weltneuheit auf die Buga", sagt Geschäftsführer Hanspeter Faas. "Darauf sind wir stolz."

Premiere feiern die Wasserspiele am Ostersamstag. Stadträte und Presse erhielten vorab einen Einblick. Eine halbe Stunde lang - die Shows an Donnerstagen und Freitagen werden etwas kürzer sein - wurde mit Licht und Tönen die Geschichte eines kleinen Wassertropfens und die Bedeutung von Wasser für das Leben erzählt - und es war spektakulär. Zuschauer, die die Schau als zu laut oder zu lang empfinden, und die gab es bei der Vorabvorführung durchaus, haben immer die Möglichkeit, den Standort zu wechseln oder zu gehen. Einen Verlust machen sie damit nicht, denn die Shows sind, wie alle Veranstaltungen auf der Buga, im Eintrittspreis inbegriffen.

Foto: Guzy

Dass mit dem Spektakel Besucher auch in den eher ruhigeren Abendstunden auf das Gelände gelockt oder zum längeren Verweilen animiert werden sollen, und dass damit auch ein jüngeres Publikum angesprochen wird, daraus machen die Buga-Verantwortlichen keinen Hehl. Vor allem für Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste sollen die sich im See spiegelnden Wasserfeuerwerke ein Magnet sein. Diese Rechnung dürfte aufgehen, denn hier wurde auch für Laien erkennbar reichlich investiert und ein Alleinstellungsmerkmal in die Stadt geholt, für dessen Energieversorgung sogar eigens eine Trafostation errichtet wurde. Die Werbeblöcke im Vor- und im Abspann sind da zweifellos der Kostendeckung geschuldet.

Dafür aber hat die Buga auch weitere vier Vorführungen im Programm, die sich in Musikrichtung und Effektchoreografie unterscheiden und regelmäßig wechseln. "Die Wasserspiele bilden den krönenden Abschluss eines Samstags auf der Buga", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Präsentation des außergewöhnlichen Spektakels. "Inmitten der großen Vielfalt" der Bundesgartenschau sei der abendliche Wasserzauber "sicherlich ein Highlight".