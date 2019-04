Heilbronn. (bfk) Die Sonne scheint, der Tag ist noch jung, vor dem Café der Bäckerei sitzen die ersten Buga-Besucher, eine Familie frühstückt und hat alles, was man so für Kind und Kegel mitschleppen muss, in einem der hübschen Bollerwagen verstaut, den man zu diesem Zweck an den Eingängen mieten kann. Nichts deutet darauf hin, dass am Abend zuvor Sturmböen über das Gelände fegten, und einen doch beträchtlichen Schaden anrichteten. Am Morgen ist zur Öffnung bereits alles wieder aufgeräumt, jetzt müssen noch die sich daraus ergebenden Bedenken und Befürchtungen weggeräumt werden. Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas tut das - fast ohne Punkt und Komma - in einer guten Stunde der Erläuterungen.

Hintergrund In der ersten Woche wurden 130.000 Besucher auf der Bundesgartenschau gezählt, darin enthalten sind 1400 Ehrengäste der Eröffnungsfeier. Inzwischen sind knapp 70.000 Dauerkarten verkauft. Dauerkartenbesitzer werden nur einmal am Tag als Besucher registriert, auch wenn sie mehrfach auf das Gelände kommen. (bfk)

Den entstandenen Schaden beziffert er auf 40.000 bis 50.000 Euro. Vor allem Elemente mit Stoff waren betroffen, unter anderen die Stoffabdeckung der Rollsporthalle. Die Böen trafen das Buga-Gelände ebenso plötzlich wie unkontrolliert, es gab Zonen, in denen man den Sturm kaum bemerkte, dafür flogen in anderen Windschneisen die Sonnenschirme durch die Luft, und das trotz einer Eingreiftruppe, die es für diesen Fall gibt.

Drei Besucher wurden leicht verletzt und entsprechend versorgt. Von Faas gab gibt es viel Lob für die Besucher, die sich diszipliniert verhalten und Schutz gesucht hätten, bis alles vorbei war, sodass er ("das war meine Entscheidung") von einer Räumung absehen konnte. Lediglich der Campuspark mit den alten Bäumen wurde gesperrt und die Wassershow abgesagt. Pech für die Besucher, denn bei "höherer Gewalt" gibt es keinen Ersatz.

Drei Leichtverletzte gab es in den Anfangstagen auch, weil eine Rutsche offenbar so steil eingestellt war, dass sich zwei Kinder und ein Erwachsener den Popo darauf prellten. Die Rutsche sei vom TÜV abgenommen worden, und auch der Hersteller habe versichert, solches sei noch nie vorgekommen. Auch die Aufhängung der Hängematten zum Chillen zwischen den alten Campusbäumen will man aus Sicherheitsgründen verkürzen.

Was dem Geschäftsführer besonders gefällt - und das ist tatsächlich nachvollziehbar - ist die heitere Atmosphäre auf der Buga, die "große Leichtigkeit" und die gute Mischung der Besucher in allen Schichten und Altersgruppen.

Etwas unrund läuft es hingegen noch bei der Gastronomie. Hier habe sich der Betrieb noch nicht so richtig eingeschliffen, heißt es dazu, auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten (verpflichtend von 9 bis 19 Uhr), was bei den Wassershows am späten Abend ins Gewicht fällt. Faas baut nun auf Flexibilität und den Geschäftssinn der Betreiber. Sie hätten bei 100.000 Besuchern am Osterwochenende "Volllast" fahren müssen. Das habe auch logistische Probleme zur Folge gehabt. Sein Resumee lautet dennoch: Die Abläufe sind alles in allem besser, als er es sich vorgestellt habe, größere Probleme habe es bisher nicht gegeben und "jeder von uns kennt seine Fehler - besser als jeder Besucher" meint er.