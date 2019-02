Von Jürgen Ruf

Freiburg. Dieter Salomon (Grüne) gibt sich siegessicher. Die CDU hat ihre Suche nach einem Gegenkandidaten mangels Erfolgsaussichten bereits aufgegeben. Die SPD dagegen setzt auf eine Wechselstimmung in der viertgrößten Stadt Baden-Württembergs. Mit dem parteilosen Sozialexperten Martin Horn (33) präsentiert sie am Dienstag ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg - und eröffnet damit den Wahlkampf. Gewählt wird am 22. April. Salomon (57), seit knapp 16 Jahren im Amt und erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, will weitere acht Jahre im Amt bleiben. Und setzt, wie bisher auch, auf eine grün-schwarze Mehrheit.

"Wir treten an, um zu gewinnen und um Dieter Salomon abzulösen", sagt der Freiburger SPD-Vorsitzende Julien Bender. Nach Grünen und CDU ist die SPD drittstärkste Kraft im Freiburger Gemeinderat. Bevor der Grünen-Politiker Salomon 2002 ins Amt kam und so der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt wurde, besetzte die SPD 40 Jahre den Posten in der badischen Universitätsstadt. Die Sozialdemokraten Eugen Keidel (1962-1982) und Rolf Böhme (1982-2002) waren bereits Chefs im Rathaus.

Horn, der bei der Stadt Sindelfingen als Europa- und Entwicklungskoordinator arbeitet, geht zwar als unabhängiger Kandidat ins Rennen, wie er betont. Er kann aber auf die Unterstützung der SPD bauen. "Er ist der Richtige für Freiburg, weil mich seine Vorstellungen für die Stadt und das Umland begeistern", sagt die Generalsekretärin der Landes-SPD, Luisa Boos.

Den Angaben zufolge ist Horn der jüngste Oberbürgermeisterkandidat in Deutschland und sieht seinen Schwerpunkt in der Sozialpolitik. "Es ist gut für die Demokratie und eine Stadt, wenn nach 16 Jahren ein Wechsel stattfindet", sagt Horn mit Blick auf Oberbürgermeister Salomon.

Dieser regiert im Gemeinderat seit Jahren mit grün-schwarzer Mehrheit und sieht sich bei der Wahl in der Favoritenrolle. Seine Kandidatur hat er bereits vor einem Jahr bekannt gegeben. Er hofft auf eine Wiederwahl, so wie ihm dies vor acht Jahren gelungen ist.

Eines der größten Probleme in der Stadt ist die prekäre Wohnraumsituation, sagen Salomon und Horn übereinstimmend. Freiburg ist mit 230.000 Einwohner nach Angaben des Statistischen Landesamtes die am schnellsten wachsende Stadt in Baden-Württemberg. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware.

Darüber klagen nicht nur die vielen Studenten, die in Freiburg eine Bleibe suchen. Fehlender Wohnraum, steigende Immobilienpreise und Mieten fordern die Politik heraus. Und setzen den Oberbürgermeister, der neues Bauland finden muss und dabei auch auf Widerstand von Anwohnern und Umweltschützen stößt, unter Druck.

Weitere Kandidaten könnten folgen. Bei der Stadt ihre Bewerbung einreichen können Kandidaten von Mitte Februar an, wie eine Sprecherin des Rathauses sagt. Sollte bei der Wahl am 22. April keiner der Kandidaten die für den Sieg erforderliche absolute Mehrheit erreichen, gibt es zwei Wochen später eine erneute Wahl. Dann reicht die einfache Mehrheit.