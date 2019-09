Die Planer sehen im Anschluss der Biswanger Straße, die auf der Visualisierung von links nach rechts verläuft, an die B 27 eine entscheidende Verbesserung der Verkehrssituation. Kritiker bezweifeln dies. Am 8. Oktober entscheidet nun der Gemeinderat. Visualisierung: Stadt

Von Armin Guzy

Neckarsulm. Nach dem knapp gescheiterten Bürgerentscheid vom Sonntag liegt die Entscheidung über den Anschluss der Bundesstraße 27 an die Biswanger Straße nun wieder beim Neckarsulmer Gemeinderat. Nicht ganz zur Freude von Oberbürgermeister Steffen Hertwig, der sich ein erfolgreiches Quorum gewünscht hatte - allerdings "pro Anschluss": "Das hätte die Hängepartie beendet", sagte er im Gespräch mit der RNZ und sprach auch von einer "gerade noch etwas aufgeregten Stimmung in der Stadt." Die Gefahr einer Spaltung der Bürgerschaft sieht er hingegen nicht: "Ich glaube, wir Neckarsulmer werden uns schnell wieder auf die vielen Gemeinsamkeiten besinnen."

Noch ist allerdings nichts entschieden: Anders als die Mehrheit, die sich beim Bürgerentscheid gegen den Bau des Anschlusses ausgesprochen hatte, befürworteten zahlreiche Gemeinderäte die Realisierung des auf insgesamt rund 42 Millionen Euro geschätzten Bauvorhabens - bislang zumindest. Ob die Stimmung im Gemeinderat angesichts des "gewichtigen Zeichens" (Hertwig), das die Abstimmungsteilnehmer gegeben haben, noch kippt, wird sich bei der Sondersitzung am Dienstag, 8. Oktober, zeigen. "Da sich durch die Abstimmung an der fachlichen Bewertung des Anschlusses nichts geändert habe, geht Hertwig davon aus, dass die Gemeinderäte, die sich schon zuvor für den Anschluss ausgesprochen hatten, dies auch bei der Sondersitzung tun werden. Er jedenfalls werde an seiner Meinung festhalten, sagte der OB: "Wir müssen diese Infrastruktur schaffen." An dieser Stelle zu sparen ist seiner Meinung nach ein zu kurzfristiges Denken.

Wie berichtet, hatten sich am Sonntag beim ersten Bürgerentscheid in der Neckarsulmer Stadtgeschichte zwar 57,39 Prozent der Abstimmenden gegen den Anschluss ausgesprochen, die erforderliche Mehrheit von mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten war jedoch knapp verfehlt worden. Für das gesetzlich vorgeschriebene Quorum hätten sich mindestens 3807 Abstimmende gegen den Anschluss entscheiden müssen. Tatsächlich wurden 3728 ablehnende Stimmen gezählt. Von den 19.032 Stimmberechtigten nahmen 6509 an dem Bürgerentscheid teil.

Volker Raith, Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Anschluss, betonte im Gespräch mit der RNZ, die Initiative habe in nahezu allen Wohngebieten eine breite Mehrheit gefunden, und das Bürgerbegehren habe insgesamt gezeigt, dass es möglich ist, "große und grundsätzliche Fragen der Stadtentwicklung" mit Bürgerbeteiligung zu entscheiden. "Wir sind nicht unglücklich mit dem Ergebnis", sagte Raith, der nun die Pro-Anschluss-Mehrheit im Gemeinderat bröckeln sieht. Die Angelegenheit sei noch offen. "Wenn das Rathaus nicht mit dem Kopf durch die Wand will, findet sich ein Kompromiss. Jetzt muss man wieder zusammenrücken", sagte Raith. Gleichwohl wolle die Bürgerinitiative noch bis zur Sondersitzung am 8. Oktober die Bürgerschaft und die Gemeinderäte weiter über die Problematik informieren, die sich nach Meinung der Mitglieder unter anderem aus "schwersten Planungsmängeln" ergebe.

Gesprächsbereitschaft signalisierte auch OB Hertwig. "Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft müssen nun gemeinsam an den Themen weiterarbeiten, die wir im Vorfeld des Bürgerentscheids mit diskutiert haben", bekräftigte er. "Wir verfolgen alle das gleiche Ziel: den motorisierten Individualverkehr so weit wie möglich zu reduzieren." Dass die Mobilitäts- und Klimaschutzdiskussion inzwischen fast ausschließlich auf den B 27-Anschluss fokussiert wird, hält er grundsätzlich für falsch. Über den laufenden Mobilitätspakt sei schon vieles umgesetzt worden und noch vieles geplant. "Das wird leider oft ausgeblendet."

In einer Umsetzungswerkstatt Anfang des kommenden Jahres werde die Stadt gemeinsam mit den Bürgern herausarbeiten, wie das neue Leitbild für die Stadt mit Leben gefüllt werden könne.