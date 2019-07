Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Sie ist die designierte CDU-Spitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl, er der CDU-Landesvorsitzende, der sie auf dem Weg, die Partei wieder zur stärksten Kraft zu machen, unterstützen soll. Kultusministerin Susanne Eisenmann und Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl müssen den Machtwechsel bei den Christdemokraten organisieren. Dabei geht es um Titel, Stellen und Verantwortlichkeiten.

Bei der Beratung der Haushaltskommission der Koalition mit den Kommunalverbänden verhandelte am Freitag für die CDU neben Strobl, Agrarminister Peter Hauk, CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart und CDU-Finanzexperte Tobias Wald erstmals auch Eisenmann als ordentliches Mitglied mit. Offiziell nimmt sie den Platz von Julian Würtenberger ein, Strobls kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten Staatssekretär.

Auf Wunsch der CDU ist die Runde zudem erweitert worden: Eisenmanns Amtschef Michael Föll ist nun - wie auf grüner Seite Staatsministerin Theresa Schopper - ebenfalls Teil der Kommission, die Vorentscheidungen in den wichtigsten Finanzfragen trifft.

Erst in zwei Wochen, am 27. Juli, wird ein CDU-Parteitag Eisenmann zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 küren - auf Vorschlag von Strobl, der die Spitzenkandidatur lange selbst angestrebt hatte. Tatsächlich vollzieht sich der Machtwechsel bereits. Mal schnell und sichtbar, wie in der Haushaltskommission. Mal schrittweise und hinter den Kulissen, etwa bei Personalfragen.

An einigen Stellen muss sich auch erst noch weisen, wie belastbar die bundesweit wohl einmalige Konstellation sein wird, auf die sich Eisenmann und Strobl verständigt haben: Hier die künftige Spitzenkandidatin, die herausgehandelt hat, dass sie nach dem 27. Juli die Regierungsarbeit der CDU-Ministerien koordinieren wird und die den Anspruch hat, dann zentrale Ansprechpartnerin der Christdemokraten für den Koalitionspartner zu sein.

Dort Strobl, der CDU-Landeschef und Vize-Ministerpräsident und damit formal in der Partei wie auch in der Regierungshierarchie die Nummer eins auf CDU-Seite bleibt. In den Regierungsgremien der Haushaltskommission und dem Koalitionsausschuss sitzen künftig beide. Im Koalitionsausschuss wird Eisenmann den Platz von Annette Widmann-Mauz einnehmen, der Bundesvorsitzenden der Frauen Union und Integrationsministerin im Bundeskanzleramt.

Die Opposition stellt sich bereits auf den Machtwechsel ein. Bislang hatte sich etwa FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gerne an Strobl abgearbeitet. Nun nehmen die Liberalen Eisenmann ins Visier, wie die von Rülkes Fraktion für Mittwoch beantragte Landtagsdebatte zeigt. Titel: "Stillstand, Blockaden und faule Kompromisse: Hat die Kultusministerin die Bildungspolitik der Koalition noch im Griff?"

Auch vonseiten der Grünen regt sich Skepsis. "Wir brauchen arbeitsfähige Strukturen, um weiter verlässlich regieren zu können. Deshalb muss die CDU klären, wer in zentralen Fragen für sie spricht", fordert Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. "Die Grünen können sich darauf verlassen, dass sie weiter verlässliche Ansprechpartner haben", erwidert Eisenmann. Die für die Zusammenarbeit mit den Grünen zentrale Regierungskoordination werde auf CDU-Seite künftig bei ihr liegen.

Noch ist indes unklar, wie viele Stellen ihre dafür zur Verfügung stehen. 12,5 Stellen, heißt es, habe Strobl dafür bewilligt bekommen. Eisenmann, so ist zu hören, wolle etwa die Hälfte davon, aber mit eigenen Köpfen besetzen. Andere sagen, für die Koordination habe Strobl nur vier, fünf Stellen. Das Büro in Berlin jedenfalls, das für den Vize-Regierungschef eingerichtet worden ist, soll er behalten - Baden-Württembergs Position im Bundesrat in heiklen Fällen aber künftig Eisenmann mit Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann absprechen.

Aufgrund der Sonderkonstellation wird die CDU den Posten eines verbeamteten Staatssekretärs nicht mehr besetzen. Den hatte bis Ende Juni Julian Würtenberger als oberster Beamter von Strobl bekleidet. Nach dessen Ausscheiden verzichtet die CDU auf eine Neubesetzung, da der Posten an das Amt des Vize-Regierungschefs gebunden ist, also an Strobl. Der wichtigste Beamte der CDU-Häuser wird aber künftig Michael Föll sein, Amtschef von Kultusministerin Susanne Eisenmann - auch ohne Staatssekretärs-Titel.