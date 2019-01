Bruchsal. (dpa-lsw) In Bruchsal wird am heutigen Mittwoch eine Fliegerbombe entschärft. Die Entschärfung soll gegen 9 Uhr beginnen, sagte ein Sprecher der Polizei. Von 8 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr werde das Gebiet im Radius von etwa 300 Metern rund um den Fundort der Bombe gesperrt. Diese Distanz sei von Fachleuten empfohlen worden. Die Menschen in dem Gebiet müssen ihre Häuser verlassen. Die amerikanische Fliegerbombe war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Vom Morgen an sollten im Bereich des Alten Güterbahnhofs Straßen gesperrt werden.

Von der Evakuierung betroffen ist auch der Bahnhof in Bruchsal, der ebenfalls ab 9 Uhr gesperrt wird. Drei Stadtbahnlinien können nur noch eingeschränkt fahren, der Fernverkehr werde umgeleitet.

Die S33 verkehrt dann nur noch bis Graben-Neudorf, die S3 bis Heidelberg und die S4 bis Bad Schönborn-Süd. Es werde ein Pendelverkehr der S-Bahn zwischen Karlsruhe und Weingarten in dieser Zeit eingerichtet, teilt die Deutsche Bahn mit. Ein Schienenersatzverkehr könne nicht angeboten werden.

Auch zwei Schulen und zwei Kindertagesstätten liegen im Evakuierungsgebiet. Sie bleiben am Mittwoch geschlossen, teilte die Stadt Bruchsal mit. Wer eine Bleibe für die Zeit der Evakuierung sucht, kann zum Beispiel in einer Sporthalle oder dem Bürgerzentrum unterkommen. Wie viele Menschen in dem Bereich leben und arbeiten, war zunächst unklar. In dem Gebiet seien viele Wohnhäuser und Firmen.