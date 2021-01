Tübingen/Heidelberg. (sös) Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer blickt inzwischen kritisch auf das Engagement von Politikern auf Sozialen Netzwerken. "Ich bin da heute nicht mehr so überzeugt wie vor zehn Jahren, dass das nötig ist", sagte er im neuen RNZ-Podcast zur Landtagswahl. "Und ob ich es heute anfangen würde, weiß ich auch nicht." Der Grünen-Politiker ist einer der bekanntesten baden-württembergischen Politiker auf Facebook, hat dort rund 55.000 Abonnenten, die seine Mitteilungen verfolgen.

An dem Netzwerk kritisiert Palmer, dass es sich deutlich verändert habe. "Es ist immer prolliger, proletenhafter und widerwärtiger geworden", so Palmer. "Am Anfang war das Klima sehr viel freundlicher und konstruktiver." Er habe Kontakt zu Menschen bekommen, die er sonst nicht getroffen hätte. "Das empfand ich als echte Bereicherung."

Ein Kreuz, zwei Stimmen - Folge 1 Moderation: Sören Sgries und Alexander Rechner / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Der 48-Jährige schließt inzwischen allerdings nicht mehr aus, sich von der Plattform abzumelden. "Es ist schon extrem viel negative Energie, die da reingehauen wird. Wenn mir das zu viel wird, muss ich auch die Notbremse ziehen", kündigte er an. "Es bleibt eine Abwägung zwischen Nutzen und Kosten", sagte Palmer. "Solange ich das Gefühl habe, dass der Nutzen überwiegt, mache ich weiter."

Mit Blick auf den 14. März 2021 sagte Palmer: "Ich bin froh, dass ich jetzt nicht in einen Landtagswahlkampf reingehen muss." Direkter Kontakt scheine ihm "das A und O jedes Wahlkampfes zu sein". Der sei jetzt aber kaum möglich. Auch als OB merke er, dass der Kontakt zum Bürger "weitgehend abgeschnitten" sei.

Aktuelle Wahlkämpfer warnte er vor dem Schritt ins Digitale: "Man sollte das dicke Fell besitzen, auch mit einem Shitstorm umgehen zu können." Das müsse aber jeder Kandidat für sich entscheiden. "Wer in die Politik geht, der sollte selbst denken und nicht betreut denken", so Palmer. Er warb zudem dafür, den direkten Draht zum Bürger dann aber auch dauerhaft zu pflegen – nicht nur im Wahlkampf.