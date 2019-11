Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Geräuschlos, wie schon oft, wurden zwei weitere Veränderungen auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung vollzogen, sichtbar ist eine davon: „Grün raus, Blau rein!“ Der vertraute grasgrüne Schriftzug „Bildungscampus“ ist gänzlich verschwunden, fast über Nacht sind jetzt alle Institutionen und Gebäude in Blautönen bezeichnet.

Stefanie Geiges, Pressesprecherin der Stiftung begründet das so: „Wir haben vor eineinhalb Jahren das Corporate Design der Dieter Schwarz Stiftung überarbeitet und in diesem Zuge auch das Design des Bildungscampus angepasst. Beim Bildungscampus soll ersichtlich sein, dass er zur Dieter Schwarz Stiftung gehört, im Logo ist daher auch immer der Zusatz ’Dieter Schwarz Stiftung’ zu finden. Um diese Nähe auch optisch zu verdeutlichen, sind die neuen Hausfarben des Bildungscampus Dunkelblau und Hellblau, wie auch bei der Stiftung.“

Es ist auch eine weitere neue „Farbe“ dazugekommen: Die Ferdinand-Steinbeis-Gesellschaft ist, unterstützt von der Stiftung, nun auch auf dem Bildungscampus präsent und wird das „Ferdinand-Steinbeis-Institut Heilbronn (FSTI HN) aufbauen. Die Gründung der neuen Forschungseinrichtung wurde am Montag bekannt gegeben.

Steinbeis ist in Heilbronn kein unbekannter Name, schon seit den 1960er Jahren ist die Stiftung in der Region Heilbronn-Franken aktiv, damals meistens zusammen mit der Industrie- und Handelskammer, heute vor allem an der Hochschule Heilbronn, um den konkreten Wissens- und Technologietransfer zu forcieren und Kunden von Klein- bis zu Großunternehmen mit speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen für Fragestellungen aus allen Management- und Technologiebereichen zu unterstützen. Heute gehe es um die Forschung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen, die sich aus Digitalisierung und Vernetzung ergeben, umreißt die Steinbeis-Gesellschaft das Ziel. Auch ein Teil der Forschungsziele der TU München in Heilbronn, bis hin zum „konkreten Nutzen für alle Beteiligten als auch für Wirtschaft und Gesellschaft“ werden so definiert.

Nun soll der Heilbronner FSTI-Ableger als „transferorientiertes Forschungsinstitut“ das Lernspektrum des Bildungscampus erweitern und, eben in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Einrichtungen des Bildungscampus, Anknüpfungspunkte für Kooperationen in Forschung und Lehre bieten.

Prof. Heiner Lasi, Leiter des Ferdinand-Steinbeis-Instituts sagt dazu: „Die Möglichkeit mit unserer Erfahrung und unserer Expertise zusammen mit den anderen Partnern auf dem Bildungscampus ein ,Digital Transformation Hub‘ aufzubauen, in dem nicht nur die Forschung, sondern immer auch der konkrete Nutzen für Unternehmen und die Bevölkerung in der Region Heilbronn im Vordergrund steht, ist einmalig“. Schon jetzt hat ein 30-köpfiges Team von Nachwuchswissenschaftlern wie auch etablierten Forschern verschiedener Fachbereiche die Arbeit aufgenommen – allerdings nur zum kleineren Teil auf dem Campus –, wissenschaftlich begleitet vom Hauptstandort Stuttgart aus. Das Ziel: Neue Methoden, Konzepte und Handlungsempfehlungen für die Akteure in der Region entwickeln.

Als Träger des Deutschen Regionalteams des Industrial Internet Consortiums (IIC) wird das FSTI auf dem Bildungscampus die erste IIC Akademie im deutschsprachigen Raum aufbauen. International bewährte und erprobte Digitalisierungskonzepte sind hier die Grundlage für Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen sowohl für Studierende als auch Unternehmer in der Region.

Profitieren von der „globalen Reichweite“ des IIC soll auch der Bildungscampus, mit Veranstaltungen von internationaler Sichtbarkeit und mit Beteiligung weltweit führender Unternehmenspartner. Das FSTI will in fünf Jahren Forschungsergebnisse nicht nur für die Wissenschaftsszene weiterentwickeln, sondern auch einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert für die Region Heilbronn stiften.