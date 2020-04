Könnte in den Bundesländern aushelfen: Ein Soldat mit Atemschutzmaske in einer Berliner Kaserne. Foto: Ismael Akbar/Bundeswehr

Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Ab diesem Freitag ist es offiziell: Insgesamt 15.000 Soldaten der Bundeswehr stehen jetzt bereit, um Länder und Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Krise beizustehen. Die Männer und Frauen seien dann unterschiedlich schnell – beispielsweise binnen 12 bis 72 Stunden – abmarschbereit, sagte ein Sprecher der Bundeswehr am Donnerstag. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte die Bundeswehr auf einen langen Kriseneinsatz eingestellt.

In Baden-Württemberg sind bereits erste Soldaten im Einsatz. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte in der Regierungspressekonferenz am Dienstag auf drei laufende Einsätze verwiesen. So seien derzeit fünf Beamte im Sozialministerium eingesetzt, um bei der Materialbeschaffung zu helfen. Außerdem sind je sieben Kräfte "samt medizinischem Gerät" in zwei Kliniken in Freiburg und Titisee-Neustadt im Einsatz. Weitere Landkreise hätten zudem unterschiedliche Hilfsanträge an die Bundeswehr gerichtet, die noch nicht bewilligt seien, so Strobl.

Grundsätzlich zeigte sich der baden-württembergische Innenminister einem Unterstützungseinsatz der Bundeswehr gegenüber aufgeschlossen. "Unmittelbar brauchen wir die Bundeswehr im Bereich der Flüchtlingsaufnahme", sagte Strobl. So könnten Soldaten beispielsweise in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes eingesetzt werden. Bereits in der Flüchtlingskrise 2015 habe man damit "sehr gute Erfahrungen" gemacht.

Derzeit noch nicht notwendig ist eine Unterstützung der Landespolizei durch Soldaten. Ein offizieller Antrag dafür sei "noch nicht gestellt", so ein Sprecher des Innenministeriums auf RNZ-Anfrage. Wenn, dann würde sich ein potenzieller Antrag "auf Objektschutzmaßnahmen beziehen". Einen gemeinsamen "Streifendienst" von Polizisten und Bundeswehrsoldaten – etwa zur Kontrolle der Kontaktsperre – soll es nicht geben. "Sogenannte ,Patrouillen’ sind derzeit weder angedacht noch in Planung", stellte das Innenministerium klar.

Neue Brisanz könnte die Frage nach Unterstützung bekommen, wenn zunehmend Beamte ausfallen sollten. Derzeit befinden sich 2160 der rund 24.000 Polizeibeamten in häuslicher Quarantäne. 156 Polizisten sind laborbestätigt erkrankt. Unterstützt werden die Polizeipräsidien bei Bedarf durch Kräfte des zentralen "Polizeipräsidiums Einsatz".