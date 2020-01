Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Als Fritz Kuhn vor zwei Wochen vor die Presse trat und verkündete, dass er nicht erneut als Stuttgarter Oberbürgermeister antreten wollte, war die Überraschung groß. Als am Dienstag dieser Woche Staatssekretär Volker Ratzmann, Leiter der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin, ankündigte, künftig in der Wirtschaft tätig sein zu wollen, mehrten sich schon die Stimmen, die eine bedenkliche Erosion im grünen Machtkosmos feststellten. "Wo ist nur der Sex-Appeal geblieben, den die Macht auf die Partei einst ausübte?", fragte die "Stuttgarter Zeitung" verwundert. Und jetzt also noch der angekündigte Abschied von zwei erfahrenen, verdienten Landesministern.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss spätestens 2021 langjährige Wegbereiter verabschieden: Oberbürgermeister Kuhn. Foto: dpa/Staatsministerium BW

"Fast 10 Jahre in der Opposition, 10 Jahre in der Führungsriege der größeren Regierungspartei: Das war eine tolle Zeit, aber nächstes Jahr kommt für mich etwas anderes", kündigte Edith Sitzmann am Donnerstagmorgen an. Persönliche Gründe seien ausschlaggebend, so die 57-Jährige. "Ich freue mich darauf, ab 2021 mehr Zeit mit meinem Mann und Freunden verbringen zu können und öfter zu Hause in Freiburg zu sein."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss spätestens 2021 langjährige Wegbereiter verabschieden: Finanzministerin Sitzmann. Foto: dpa/Staatsministerium BW

Zeitgleich wurde bekannt, dass auch Franz Untersteller, Umweltminister seit der Regierungsübernahme 2011, sich aus der Landespolitik zurückziehen will. Das teilte er in einem Brief an den Stuttgarter Kreisverband mit. "Ich habe mich in den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, dass mit dem Ende dieser Legislaturperiode im kommenden Jahr auch meine Zeit als aktiver Landespolitiker endet", so der 62-Jährige. "Ich verspüre die Lust, noch einmal etwas anderes als Landespolitik zu machen." Auf seiner Facebook-Seite verlinkte er dazu einen Bericht über diesen Schritt. "Selbsterklärend!", schrieb er dazu.

Selbsterklärend? Nun, eher eine kommunikative Herausforderung für die Grünen-Parteispitze und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Denn während dieser im Sommer 2019 bekannte, sich auch mit dann 72 Jahren noch fit und neugierig genug zu fühlen, um eine weitere Legislatur lang eine Regierung zu führen, verabschieden sich immer mehr erfahrene, vertraute Mitstreiter. Unter anderem mit Hinweis auf ihr Alter.

SPD-Chef Andreas Stoch unkt schon, den Regierungsmitglieder fehlten offenbar Kraft und Lust. Insbesondere Sitzmann werfe resigniert das Handtuch. "Mit diesem Kabinett ist kein Staat zu machen", so Stoch. Jetzt werde es "noch einsamer um den Ministerpräsidenten".

Den Anfang machte im Sommer 2018 der langjährige Strippenzieher im Staatsministerium Klaus-Peter Murawski (der die gestrigen Personalentwicklungen im Übrigen auch in den Sozialen Medien kommentierte). Der damals 68-Jährige hatte aus gesundheitlichen Gründen seine Versetzung in den Ruhestand beantragt, stand aber auch politisch unter Druck.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss spätestens 2021 langjährige Wegbereiter verabschieden: Umweltminister Untersteller. Foto: dpa/Staatsministerium BW

Anderthalb Jahre später, die Aufstellung für die Landtagswahl am 14. März 2021 beginnt in den Wahlkreisen, scheint sich das grüne Machtzentrum gleich schlagartig weiter zu leeren. Es sind wichtige Stützen Kretschmanns, die da gehen. Finanzministerin Sitzmann diente ihm schon in seiner ersten Amtszeit als treue Fraktionschefin im Landtag, galt gar als potenzielle Nachfolgerin. Umweltminister Untersteller, seit bald zehn Jahren an der Ministeriumsspitze, gilt als durchsetzungsstarker, detailversessener Fachpolitiker. Die Netzwerke Ratzmanns in Berlin – schwer zu ersetzen. Und dann geht ja auch noch Staatsrätin Gisela Erler (73) zum Ende der Legislaturperiode.

Drei grüne Minister, immerhin, wollen offenbar bleiben. Verkehrsminister Winfried Herrmann (67), Sozialminister Manne Lucha (58) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (54). Und doch ist jetzt einiges in Bewegung gekommen – das merkt natürlich auch die Spitze der Landespartei um Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand. Man werde den Wählern "ein attraktives Personalangebot machen", versprechen die Grünen-Chefs am Donnerstag, "dazu gehören selbstverständlich erfahrene Köpfe, aber auch neue Gesichter".

Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss spätestens 2021 langjährige Wegbereiter verabschieden: Staatssekretär Ratzmann. Foto: dpa/Staatsministerium BW

Wie das konkret im Wahlkampf aussehen soll? Man darf gespannt sein. Vermutlich wird eine Variation des 2016er Wahlkampfmottos recycelt: "Grün wählen für Kretschmann". Hat ja gut funktioniert. Brachte 30,3 Prozent. Ein Ministerpräsident als Spitzenkandidat, der eine Art junges Schattenkabinett präsentiert, erscheint jedenfalls undenkbar. Die scheidenden Minister dürften als Wahlkämpfer auch wenig hermachen – sie stehen seit dem gestrigen Donnerstag endgültig für die Vergangenheit.

Immerhin kann die Parteiführung darauf hoffen, dass ihre Wahlkämpfer mit noch ein bisschen mehr Eifer auf die Straßen und Plätze gehen. Die Aussicht auf ein paar freie Ministerposten kann ein ordentlicher Ansporn sein. Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann hat schon angekündigt, dass er den Wahlkreis Schwetzingen gewinnen will. Wohlwissend, was sein derzeitiger Chef plant? Zudem gibt Sitzmann den für Grüne höchst attraktiven Stadtwahlkreis Freiburg II frei. Da ist auch mindestens ein Prestigeergebnis zu holen.

Und die Heidelbergerin Theresia Bauer ist plötzlich, dank Erfahrung, mangels Konkurrenz, wieder eine ganz heiße Anwärterin auf noch höhere Ämter – immer vorausgesetzt natürlich, auch nach 2021 gibt es wieder Grüne in der Landesregierung.