BCSD-Bundesvorsitzende Bernadette Spinnen eröffnete zusammen mit Oberbürgermeister Harry Mergel (r.) und HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch die Deutsche Stadtmarketingbörse in Heilbronn und bescheinigte Heilbronn einen Modellcharakter hinsichtlich Stadtentwicklung und -marketing. Foto: BCSD/Peter Wieler

Von Hans Georg Frank

Heilbronn. "Urbane Ländlichkeit" ist offenbar das neue Ideal für Stadtbewohner. Mit den daraus resultierenden hohen Ansprüchen befassten sich die Citymanager, die sich zur Tagung ihrer Bundesvereinigung BCSD in Heilbronn getroffen haben. Die eindeutige Unterscheidbarkeit scheint der Vergangenheit anzugehören. Überfüllte Zentren und strukturarmes Umland sollen stärker voneinander profitieren.

"Um attraktiv zu sein, sollen alle Städte eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität mit viel Grün bieten", betonte BCSD-Vorsitzende Bernadette Spinnen aus Münster. Außerdem werde eine nachhaltige Stadtentwicklung verlangt, "die Klimaschutz, eine funktionierende Mobilität, interessante Arbeitsplätze und Erlebnisqualitäten verbindet". Darüber hinaus werde "eine weltoffene, möglichst inklusive Stadtkultur" verlangt, "an der sich die Menschen beteiligen können und wollen".

Dieser Herausforderung hat sich Heilbronn mit solchem Erfolg gestellt, dass Spinnen von einem "Vorbild für das Stadtmarketing" sprach. "Wir sind sehr angetan", fasste sie die Eindrücke von einer vorangegangenen Besichtigung des neuen Wohnviertels Neckarbogen - Bestandteil der Bundesgartenschau - zusammen. Die Kombination aus einem Drittel Wohnen, einem Drittel Grün und einem Drittel Wasser entspricht demnach dem Ideal der Zukunft.

Etliche Fußgängerzonen in ihrer heutigen Form würden umgewandelt für Wohnzwecke, prophezeite Spinnen. Der Handel werde sich innerhalb von zehn Jahren gravierend ändern. Erstrebenswert seien demnach kleinere, individuellere Läden und Werkstätten von Handwerkern oder Manufakturen. Die Expertin warnte allerdings vor einem Übermaß an Gastronomie und vor einer "Latinisierung der Lebensräume". Wo Straßen gesperrt werden, eroberten sich die Menschen den Raum zurück für "ein anderes Stadtgefühl", wie dies bei der Gastromeile am Heilbronner Neckarufer zu beobachten sei. Erlebnis und Genuss sollten jedoch nicht überhandnehmen: "Innenstädte dürfen nicht zur Feierzone werden." Eine neue Spezies der kommerziellen Kurzweil ist gar nicht im Sinn der Stadtvermarkter: "Vor Shisha-Bars haben wir furchtbare Angst."

Die Lebens- und Aufenthaltsqualität sei auch sehr wichtig für die Ansiedlung von Firmen und die Suche nach Mitarbeitern, waren sich die Fachleute einig. Auch in dieser Hinsicht habe mehr Land in der Stadt bereits den "Status eines Megatrends" erreicht.

Ein Knackpunkt ist die Mobilität. Hier plädierte Bernadette Spinnen für "Augenmaß". Bei aller Sympathie für das Fahrrad, die gerade in Münster besonders ausgeprägt sei, dürften die Pendler nicht vergessen werden, die auf Autos angewiesen seien. Als "Modellstadt" wurde Tübingen gepriesen. Oberbürgermeister Boris Palmer erklärte den 208 Zuhörern aus der ganzen Republik, wie Aktivitäten für den Klimaschutz auch gut sind für das Marketing. "Wir gestalten die Stadt systematisch um", sagte der Grüne. Autos sollten aus dem Zentrum verbannt und in Parkhäusern am Rand abgestellt werden.

Das sei immer "ein harter Kampf", aber "nicht primär mit den Händlern, sondern mit der Autolobby". In Tübingen würden die besten Umsätze in Fußgängerzonen gemacht, "dort ist die höchste Frequenz der Geldbeutel", sagte Palmer.