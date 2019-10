Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Vor 700 Heilbronnern haben Oberbürgermeister Harry Mergel, die Dezernenten Agnes Christner, Martin Diepgen und Wilfried Hajek sowie der Leiter des Baurechtsamtes, Dr. Chrisoph Böhmer, erläutert, wie die Entwicklung der Stadt nach der Buga weiter gehen soll, was von ihr als reales wie auch ideelles Erbe fortgeführt oder bleiben wird.

Der Fokus der Planungen wie auch der Aufmerksamkeit lag und liegt vor allem darauf, was aus dem Zugewinn an Image, Lebensqualität, aber auch Lebensfreude bleiben oder entstehen soll. Vor diesem Hintergrund waren aber auch Äußerungen Mergels zum Wirtschaftsstandort Heilbronn nicht unter "ferner liefen" zu sehen. Darauf hatte schon zuvor Finanzbürgermeister Diepgen aufmerksam gemacht: Alles, was gesagt und geplant werde, stehe immer unter dem Vorbehalt einer weiteren gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Ein paar Infos und Daten zur finanziellen Lage der Stadt hätten da nicht geschadet, schließlich lag dem Gemeinderat erst kürzlich ein Finanzzwischenbericht vor, der noch etliches an "Spielräumen" aufwies und der die Bürger sicher nicht überfordert hätte.

Das, und wie die Wahrnehmung der Entwicklung der Stadt nach wie vor "Buga-geprägt" ist, zeigen Umfang und Zielsetzung des weiteren Ausbaus des Neckarbogens - unter anderem auch mit dann drei Parkhäusern und einer Straßenführung und Infrastruktur, die ganze Teile von Heilbronn irgendwie auch neu aufstellen wird. Böhmer erinnerte daran, dass bis jetzt nur 20 Prozent der vorgesehenen Bebauung erfolgt ist.

Der Zeitplan für den Neckarbogen ist bis ins Detail durchgetaktet. Angesichts der Zeitschiene konnte man sich beim Blick aufs Podium schon fragen, wer von den dort sitzenden Protagonisten auch dann noch im Amt sein wird, wenn in zehn Jahren alles fertig ist - vorausgesetzt, es bleibt im Wesentlichen bei der Planung.

Stand heute wäre das sinnvoll und zu wünschen, auch weil die sächlichen Errungenschaften der Buga dann ein erreichbarer Zugewinn für alle Heilbronner blieben, etwa die Kletterwand und die drei Spielplätze, die beiden Seen, die auch als Regenrückhaltebecken fungieren, der Neckaruferpark und der Ausbau der Paula-Fuchs-Fuchs-Allee als Boulevard, von dem man jetzt schon eine Ahnung bekommen kann. Durch den Bau der Brücke vom Bahnhof zum Neckarbogen sowie weiterer Straßenbaumaßnahmen, auch als "Ersatz" für die weggefallene Kranenstraße, werden Bahnhofsvorstadt, Neckarbogen und auch die Innenstadt näher zusammenrücken. Auch die Hafenstraße wird weitere Funktionen und auch eine andere Bedeutung bekommen als bisher.

Das erste große Bauvorhaben auf dem bisherigen Buga-Gelände, schon in zwei Jahren soll es fertig sein, wird eine Schule sein. Warum man dabei herumeierte, dass es eine Schule der Schwarz-Stiftung wird, bleibt unverständlich, zumal deren "Campus Founders" durch OB Mergel geradezu in die Pflicht genommen werden, wenn es darum geht, Heilbronn als Wirtschaftsstandort neu aufzustellen.

Auch wenn gerade tag-gleich ein Treffen der beiden Nachbar-OBs von Neckarsulm und Heilbronn und Audi mit einem Bekenntnis zum Standort Neckarsulm endete: Wie viel Zukunft die stark vom Automobilbau und ihren Zulieferern geprägte Heilbronner Industrielandschaft hat, ist eine offene Frage und braucht neue Handlungsfelder. Diese sieht Mergel unter anderem in Technologien, wie sie schon im Zukunftspark Wohlgelegen und auch im "Telefunken"-Park angesiedelt sind, mit Bio- und Medizintechnik, und dann unter anderem mit Hightech für die Raumfahrt - in Alexander Gersts Raumanzug steckte auch Technik aus Heilbronn.

Viel war auch die Rede davon, dass man die "Festival-Stimmung" der Buga weitertragen solle und wolle, auch im Hinblick auf jetzt ziemlich hohe Erwartungen an den Tourismus. Bürgermeisterin Christner stellte die kulturellen Glanzlichter des nächsten Jahres vor, da blieb es beim Bewährten. Der Einwurf, dass man künftig auch den Deutschhof intensiver bespiele wolle, erhielt demonstrativ viel Beifall.

Erfreulich auch, dass der so erfolgreiche Auftritt der Wengerter der Heilbronner Weinvilla auf der Buga eine Fortsetzung finden könnte: Was sie auf der Buga auf die Beine stellten, will man nun am Neckarufer vertäuen, so wie auch die Fährlesbühne - dafür gab es ebenfalls viel Beifall.