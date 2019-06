Ein Mitarbeiter arbeitet in der Batteriesystemfabrik von Akasol in Darmstadt an einer unfertigen Batterie. Foto: Fabian Sommer

Von Daniel Bräuer und Jens Schmitz

Stuttgart/Berlin. Bei der geplanten Forschungsfabrik für Batteriezellen hat Ulm das Nachsehen. Das Projekt, das der Bund mit einer halben Milliarde Euro fördern will, geht nach Münster. Ulm bleibt trotz großer Hoffnungen nur Nebenstandort.

Für die Stadt in Westfalen habe bei fast gleichwertigen Vorschlägen letztlich auch das Recyclingkonzept gesprochen, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag in Berlin. Die Wiederverwertung soll in Ibbenbüren aufgezogen werden - auch als Alternative zur eingestellten Steinkohleförderung

Pikant daran: Ibbenbüren ist die Heimatstadt von Ministerin Karliczek und liegt in ihrem Wahlkreis. Erst am Donnerstag hatte ein von ihr eingesetztes Expertengremium, die "Gründungskommission", den Standort Ulm empfohlen. Baden-Württemberg habe sich "perfekt aufgestellt", zitierte der Berliner "Tagesspiegel".

In Ulm standen ein Grundstück und Gebäude bereit. Zudem hat rund 90 Kilometer nördlich in Ellwangen der Hersteller Varta seinen Sitz. An der Ulmer Forschungsfabrik hätten sich auch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das Helmholtz-Institut Ulm beteiligt. Am ZSW sollen weiterhin Materialien und Konzepte auf Eignung für die Massenproduktion getestet werden. Die Fertigung findet woanders statt.

Die baden-württembergische Landesregierung hatte sich für Ulm stark gemacht und wollte 185 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Entsprechend groß ist nun die Enttäuschung. "Wir waren fest davon überzeugt, dass im bundesweiten Wettbewerb kein Weg an uns vorbeiführt", sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Sie fordert nun eine enge Kooperation der Standorte.

Die Batterietechnologie sei eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft und entscheidend für die Sicherung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen im Südwesten. Auch die baden-württembergische Bewerbung habe Recycling-Aspekte "in sehr hohem Maße" berücksichtigt. Dass dies bei der Entscheidung keine Rolle gespielt habe, "ist für mich schwer nachvollziehbar."

Karliczek räumte in Berlin ein, dass die Standortwahl für sie eine sensible Entscheidung gewesen sei. Allerdings habe sie sich aus der Diskussion über die sechs Bewerbungen herausgehalten. Die Gründungskommission tagte in dieser Woche eigens im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier, um den Anschein von Befangenheit zu vermeiden.

Aus der CDU-Fraktion in Stuttgart kommt dennoch Kritik, wenn auch verhalten. Von einem "Gschmäckle" spricht der Vizevorsitzende Winfried Mack. Die Entscheidung müsse "transparent aufgearbeitet werden", fordert der wirtschaftspolitische Sprecher Claus Paal . Auch die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Andrea Lindlohr, hält die Entscheidung für fachlich nicht nachzuvollziehen. Ulm sei schon jetzt ein "bundesweiter Batterie-Hotspot", sagt sie. Das Land stellte bis zu 100 Millionen bereit, um Stärken weiter auszubauen.

FDP-Landeschef Michael Theurer, Vizefraktionschef im Bundestag, warf Karliczek gar "dreiste Selbstbedienungsmentalität" vor. "Gerade als Forschungsministerin sollte Frau Karliczek Fachexpertise hochhalten und nicht politischen Eigenvorteilen opfern."

Die SPD sieht indes auch eine Mitschuld bei Grün-Schwarz: "Das ist ein harter Schlag für Baden-Württemberg", urteilte Fraktionschef Andreas Stoch. Baden-Württemberg habe trotz bester Voraussetzungen auf den letzten Zentimetern verloren. "Statt vollmundig zum Anfang der Woche die Kanzlerin in Sachen Autogipfel anzugreifen, hätte der Ministerpräsident besser seine Hausaufgaben machen und sich dafür einsetzen sollen, dass unser Land tatsächlich den Zuschlag erhält", so Stoch.