Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Es war einmal" – das ist ein Satz, der in Bezug auf die Innenstadt von Heilbronn immer häufiger fällt und der auch für das einstmals so große Modehaus Barthel gilt. Später, schließlich vergeblich, auch nach Besitzerwechseln, wurde das Sortiment noch in Richtung "Kaufhaus" erweitert. Nachdem man jahrzehntelang auch von weit her "zum Barthel" nach Heilbronn gekommen war, um sich hier solide einzukleiden, war im Jahr 2017 dann endgültig Schluss. Seit einigen Monaten ist auch der wuchtige, dreieckige Bau, begrenzt von Allee, Kilians- und Klarastraße, verschwunden. Nun klafft hier eine große Lücke.

Die Baugrube lässt immer noch Rückschlüsse auf die Dimensionen des damaligen Hauses zu, mit seinen langen Schaufensterfronten und der abgerundeten Ecke, die wie ein Schiffsbug fast in den Kiliansplatz hineinragte. Frühere Entwürfe für einen Neubau nahmen diese besonderen örtlichen Vorgaben stets auf. Von einem anspruchsvollen Entwurf und einem ebensolchen Nutzungskonzept (Wohnen, Arztpraxen, Einzelhandel und Hotel) – dies auch unter dem Aspekt Innenstadtbelebung erstellt – ist jetzt nur noch ein Hotel mit deutlich geringem ästhetischen Anspruch übrig geblieben. Was offenbar kaum stört: Lediglich der FDP-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Nico Weinmann monierte, dass man hier "weit hinter den Ansprüchen des Neckarbogens" zurückbleibe.

Das hier entstehende "Holiday-Inn Express" wird ein Haus von mittlerem Anspruch werden, mit 144 Zimmern und einer fast schon eingeplanten ziemlich kritischen Park-Situation (17 Parkplätze). Es soll im Jahr 2023 fertig sein. Ein Blick auf Zustand und Aussehen älterer Hotels gleicher Bezeichnung in anderen Städten wäre lehrreich gewesen.

Von Innenstadtbelebung war in der jüngsten Gemeinderatssitzung keine Rede mehr, als es um den "Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 01B/33" ging, dafür umso mehr von Fassadenbegrünung und anderen baulichen Voraussetzung – auch im Hinblick auf die große Klimadebatte. Ein Antrag der Fraktion der Grünen, zusätzlich zur schon vorgesehenen Dachbegrünung auch eine Fotovoltaik-Anlage vorzuschreiben und mit den "Bauwilligen" auch Gespräche darüber aufzunehmen, wie man die Fassadengestaltung noch grüner optimieren könne, damit auch von ihr ein positiver Effekt für das Stadtklima ausgeht, fand nach längerer und auch kontroverser Diskussion keine Mehrheit. Dies, weil der Grünen-Antrag sowohl zu früh als auch zu spät kam: Zu spät, um die baulichen Voraussetzungen für eine intensivere Begrünung noch zu schaffen, zu spät, weil die Landesbauordnung erst ab 2022 für projektierte Neubauten Fotovoltaikanlagen vorschreibt.

Bauherr ist die Helvetic Investment mit Sitz in Wiesbaden. Die öffentliche Gemeinderatsdrucksache enthält keine Angaben zu Kosten und auch nicht zu den Besitzverhältnissen der Grundstücke.

An die Vorschriften hielt man sich auch bei der Parksituation. Zu den genannten 17 Autostellplätzen kommen noch 29 Fahrrad-Abstellplätze hinzu. Deren Zahl entspricht exakt den Schlüssel-Vorgaben, einbezogen sind der öffentliche vorhandenen Parkraum und die ÖPNV-Anschlüsse. Nachdenkenswert: Bei gleichen Vorgaben wurde der Bau der Moschee an der Weinsberger Straße abgelehnt – wegen eines anderen, bis heute nicht offen artikulierten "Problembewusstseins".

Ein solches wäre aber auch hier angebracht gewesen, was die Historie des baldigen Hotel-Areals betrifft. In der Gemeinderatsdrucksache findet sich dafür der Begriff "Prüffläche abgegangenes Klarissenkloster". Es stand hier, seit Anfang des 14. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Weiter heißt es: "Um einer dokumentationslosen Zerstörung entgegenzuwirken, sind sowohl abbruchvorgreifend als auch bauvorgreifend, bauforscherische und archäologische Maßnahmen notwendig." Mit diesen soll festgestellt werden, in welchem Umfang sich "Denkmalsubstanz" erhalten hat, um den "dokumentarischen Wert dieser Baudenkmale durch bauarchäologische und archäologische Untersuchungen zu erhalten.

Es ist aber auch zu lesen – zu hören war in der Sitzung nichts dazu – das "innerhalb des Planungsgebietes keine weiteren Kultur- und Sachgüter von Bedeutung bekannt" seien, ein Satz, der nach mehr als nur Zweckoptimismus klingt. Das unmittelbar benachbarte Klosterhofareal war eines der von der Bombardierung der Stadt am 4. Dezember 1944 am meisten betroffenen: Mehr als 600 Menschen erstickten dort in einem Luftschutzraum, den 2007, vor dessen Überbauung, mehr als 1000 Heilbronner ein letztes Mal besichtigten. Bis heute findet sich hier nicht die kleinste Erinnerung daran. Das Konzept für die Bebauung des Areals wurde 2019 genehmigt, für die Aufstellung des Bebauungsplanes gilt das "beschleunigte Verfahren", also auch für ein schnelles Vergessen.