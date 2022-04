Von Brigitte Fritz-Kador

Südwest. Das Zabergäu-Bähnle, wie es fast liebevoll genannt wurde, soll wieder fahren. Abgeordnete der Region machen dazu einen neuen Startversuch. Es ist nicht der erste in der mehr als 100 Jahre währenden Geschichte der Zabergäu-Bahn. Die Bundestagsabgeordneten Valentin Abel (FDP), Michael Link (FDP) und Matthias Gastel (Grüne) sowie die Landtagsabgeordneten Erwin Köhler (Grüne) und Georg Heitlinger (FDP) haben sich in einem gemeinsamen Schreiben an Thorsten Krenz gewandt, den Konzernbevollmächtigten für das Land Baden-Württemberg bei der Deutschen Bahn (DB). Sie bitten die DB um Unterstützung bei der Reaktivierung für den regelmäßigen Bahnverkehr.

"Wir wollen die Bahn wieder in die Fläche bringen. Dafür braucht es die eindeutig erkennbare Unterstützung seitens der Deutschen Bahn", heißt es in dem gemeinsamen Schreiben. Dabei sind viele Fragen offen, auch die der Eigentumsverhältnisse beziehungsweise der Verfügbarkeit der Strecke. Die Abgeordneten bitten deshalb auch darum, dass die DB die Dinge klarstellt und erklärt, "dass sie einem Verkauf oder einer Verpachtung nicht im Wege steht".

Hintergrund > Die Königlich-Württembergische Staatseisenbahn eröffnete am 28. August 1896 den Betrieb auf der Schmalspurbahn, damals noch von Lauffen bis Güglingen. 1901 wurde die Strecke bis Leonbronn verlängert. Einer der letzten Versuche der Reaktivierung der Bahn, um sie wieder in das ÖPNV-Netz einzubinden, fand 1992 statt, als der Stadt- und der Landkreis Heilbronn gemeinsam eine Modernisierung forderten, unterstützt vom "Innovationsprogramm ÖPNV" des Landes. An der Strecke liegen die Orte Lauffen, Meimsheim, Brackenheim, Frauenzimmern, Güglingen, Pfaffenhofen, Weiler, Zaberfeld und Leonbronn. Der teilweise idyllische Streckenverlauf liegt parallel zur Zaber, die in Lauffen in den Neckar mündet. (bfk)

Ihre Initiative begründen die Abgeordneten damit, dass die "anliegenden Kommunen sowie das Land Baden-Württemberg an einer Reaktivierung interessiert seien, und berufen sich dabei auf eine Analyse des Landes, die von einem täglichen Potenzial von mehr als 2000 Fahrgästen ausgeht.

Die Nutzung des "Bähnle" durch Berufspendler wie auch Schüler zu weiterführenden Schulen war zu ihren "Lebzeiten" in den Nachkriegsjahren und bis hinein in die 1960er-Jahre besonders hoch gewesen. Heute geht es darum, "dass die Menschen entlang der 18 Kilometer langen Strecke eine gute, attraktive Alternative zum Auto erhalten", heißt es in dem Schreiben.

Die Gesamtstrecke der Zabergäu-Bahn ist 20,5 Kilometer lang und führt von Lauffen bis Leonbronn. Lauffen war damals auch "Umsteigebahnhof" für die Weiterfahrt nach Stuttgart und Heilbronn. Ursprünglich war die Zabergäu-Bahn eine Schmalspurbahn, in den frühen 1960er-Jahren wurde sie auf "Normalspur" umgebaut, 1995 dann aber stillgelegt. Sie gilt aber immer noch als Eisenbahnstrecke. Anläufe zu ihrer Reaktivierung, auch durch den Stadt- und den Landkreis Heilbronn, unter anderem als Ergänzung zur Stadtbahn, gab es immer wieder, und der Verein "Freunde der Zabergäu-Bahn" wollte auch nie aufgeben. Allerdings war das Fahrgastaufkommen in den Jahren vor der Stilllegung sehr zurückgegangen: zwischen 1976 und 1983 von 425 auf 218 pro Tag, die Auslastung im Berufsverkehr ebenfalls.

Ein Hindernis sei, wie die Unterzeichner auch aufführen, das Stellwerk in Lauffen. Dieses müsste neu gebaut werden, "um die Strecke nach Zaberfeld ans Bestandsnetz anschließen und betreiben zu können".

Was immer diese Anfrage auch auslösen wird, sie passt zweifellos in die derzeitige politische Landschaft. Link sagt auf RNZ-Nachfrage noch ergänzend dazu: "Das Projekt entspricht einem realen Bedarf und ist deshalb wünschenswert. Als passionierter Bahnnutzer sind mir die vielen Vorteile der Reaktivierung dieser Bahnstrecke völlig klar. Ob es aber auch finanzierbar ist, vor allem für den Landkreis und die vielen Kommunen entlang der Strecke, das ist völlig unklar. Es verdient eine ernste und zügige Prüfung – und dann ein klares Ja oder Nein."