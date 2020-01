Von Julia Giertz

Mannheim/Stuttgart. Ausnahmezustand für Bahnpendler: Von April an zuckeln sie auf der Verbindung Stuttgart-Mannheim über eine alte Trasse, statt mit Tempo 250 auf der Schnellfahrstrecke. Deren Sanierung wird Reisende viel Zeit und Nerven kosten – 205 Tage lang.

Für Barbara Schlegel beginnen im April schwierige Zeiten: Die Journalistin berichtet aus dem Landtag und pendelt täglich zwischen Stuttgart und Mannheim. Doch mit der Sperrung der Bahnstrecke ab 10. April wird sie zwischen Wohnung und Arbeitsplatz nicht mehr eine Stunde und zehn Minuten unterwegs sein, sondern fast zwei Stunden. Wie ihr wird es vielen der Berufspendler unter den 66.000 Passagieren ergehen, die die Strecke täglich nutzen. Und zwar mehr als sechs Monate lang. Nach dem 31. Oktober sollen die Züge über die modernisierte Strecke rasen können. Solange werden sie über die Regionalverkehrsstrecke von Stuttgart über Mühlacker, Bruchsal und Schwetzingen und die schon vom Fernverkehr genutzte Strecke Pforzheim-Karlsruhe umgeleitet. Die Bahn hat beschlossen, die Sanierung als Ganzes vorzunehmen. Ansonsten wäre es zu Behinderungen über Jahre hinweg gekommen. Schlegel versteht das. Ihr Motto daher: "Augen zu und durch."

Nach Heidelberg dauert die Fahrt von Stuttgart aus dann 70 Minuten, 30 Minuten länger als sonst. Fahrgäste aus Mannheim müssen bis nach Stuttgart bis zu 45 Minuten länger einkalkulieren. Auch Fernreisende, die etwa von München nach Paris fahren wollen, werden länger brauchen. Die Baustelle bremst auch die Fahrten zwischen Karlsruhe oder Pforzheim und Stuttgart ab. Die Frequenz nimmt ebenfalls ab: So wird es laut Bahn zwischen Stuttgart und Mannheim "meist" drei statt vier Züge innerhalb von zwei Stunden geben.

Die betroffenen Menschen treffen Vorkehrungen wie auch Unternehmen und die öffentlichen Arbeitgeber. Bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) werden rund 300 Mitarbeiter unter der Streckensperrung leiden. Um ihnen das Leben zu erleichtern, aktiviert das Kreditinstitut in Mainz, Karlsruhe und Mannheim teilweise leer stehende Büroräume. Die dortigen 150 Poolarbeitsplätze sind mit Rechnern, Bildschirmen und Telefon ausgestattet. "Das ist die Lösung für denjenigen, der zu Hause nicht ungestört arbeiten kann oder kein schnelles Internet hat", erläutert LBBW-Sprecher Bernd Wagner. Das werde das Kreditinstitut keine Unsummen kosten, da die Infrastruktur vorhanden sei.

Auch in den Ministerien in Stuttgart ist die Sperrung ein Thema. Im Innenministerium sind nach einer internen Erhebung 47 von rund 630 Mitarbeitern betroffen. Sie sollten die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens großzügig nutzen können, sagt Ministeriumssprecher Carsten Dehner. Die Mitarbeiter können ihr Notebook mit nach Hause nehmen. Mit dieser Lösung gehe man über klassische Regeln für Telearbeit hinaus. Unter den Betroffenen ist auch Dehners Kollege in der Pressestelle, Renato Gigliotti, der von seinem Wohnort Ludwigshafen nach Stuttgart eine Stunde 15 Minuten braucht. Mit dem veränderten Fahrplan werden es zwei Stunden. Auch das Wissenschaftsministerium überlegt, wie die Arbeit gewährleistet wird und zugleich die Pendler unter den 350 Mitarbeitern entlastet werden können.

Unmut empfindet manch einer über den Umgang der Bahn mit Zeitkarteninhabern. So erhielt ein Pendler zwischen dem Halt Wiesloch-Walldorf und Stuttgart auf die Frage, ob er mit seiner Jahreskarte für IC und EC den nur während der Sperrung dort verkehrenden ICE nutzen könne, die hinhaltende Antwort: "Leider sind uns die Regelungen für den Zeitraum der Baustelle noch nicht bekannt."

Der Fahrgastverband Pro Bahn mahnt kundenfreundliche Regelungen an. "Das Mindeste wäre, dass die Bahn vermeidet, dass für die längeren Strecken mehr bezahlt werden muss", sagte Landeschef Stefan Buhl. Die Bahn gibt in dem Punkt Entwarnung: Ticketpreise hingen nicht nur von der Länge der Strecke ab. Buhl fordert von der Bahn, den Pendlern mit gesenkten Preisen entgegenzukommen und rasch für Klarheit sorgen.

Update: 29. Januar 2020, 22 Uhr

Eine Sanierung in Abschnitten kam für die Bahn nicht infrage. Ein Konzernsprecher erläutert: "Es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, komplett zu sperren, statt drei bis vier Jahre mit Einschränkungen zu leben."

Sanierungsprojekte der Bahn Die Generalsanierung der Schnellbahnstrecke Stuttgart-Mannheim gehört zu insgesamt fünf großen Erneuerungs-Projekten der Bahn. Davon betreffen vier die Schnellfahrstrecke Würzburg-Hannover. Als erstes ist die Modernisierung des Abschnitts zwischen Hannover und Göttingen planmäßig Mitte Dezember vergangenen Jahres beendet worden. Während dieser Bauarbeiten war die Strecke sechs Monate komplett gesperrt. Zeitlich gesehen folgt darauf die 99 Kilometer lange Strecke Mannheim-Stuttgart, die für die Bauarbeiten zwischen 10. April und 31. Oktober gesperrt wird. 190 Kilometer Gleise und 54 Weichen werden in dieser Zeit erneuert. Hunderttausende Schwellen und Hunderttausende Tonnen Schotter werden verbaut. Weitere Arbeiten umfassen die Entwässerung der 15 Tunnel auf der Strecke sowie Telekommunikationsanlagen und Oberleitungen. Der Rest der Strecke Würzburg-Hannover soll in Stufen bis 2023 fit gemacht werden.

