Von Martin Oversohl. Platz wäre da, Sonne in vielen Monaten auch: Baggerseen bieten nach Ansicht des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne) ein gewaltiges Potenzial für zusätzliche Solaranlagen. "Wir haben allein im Badischen 150 Baggerseen", sagt Untersteller.

"Das heißt: Es gibt riesige und vor allem vergleichsweise konfliktfreie Möglichkeiten. Kein Landwirt kann zum Beispiel einwenden, ihm würden Flächen genommen." Außerdem seien Baggerseen, in denen gewerblich Sand oder Kies abgebaut werde, aus Sicherheitsgründen kaum öffentlich nutzbar.

Der Ausbau der erneuerbaren Energie stocke, betont Untersteller. "Umso stärker müssen wir den Blick jetzt auf vergleichbar kostengünstige und relativ schnell realisierbare Ausbaumöglichkeiten richten." Doch es gibt Hürden.

Ein Beispiel ist die nach Betreiberangaben größte schwimmende Photovoltaikanlage in Deutschland in Renchen (Ortenaukreis). Sie soll rund 800.000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren und damit vor allem die Maschinen des nahen Kieswerks versorgen. "Der See hat nur eine Größe von 43 Hektar - und dennoch nimmt die größte deutsche Photovoltaikanlage hier nur zwei Prozent des Sees ein", so der Minister.

Die Anlage sei vom Betreiber mit Absicht kleiner dimensioniert und auf eine installierte Leistung von genau 750 Kilowatt (KW) ausgerichtet worden, so Untersteller. Denn: "Bei dieser Größe musste er nicht an einem Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur teilnehmen." Denn dann hätte er den in der Anlage produzierten Strom nicht zur Eigenversorgung nutzen dürfen. "Und deshalb misst die Anlage in Renchen auch nur 750 Kilowatt, obwohl deutlich mehr Platz wäre", sagte Untersteller.

Hintergrund Solarstrom im Südwesten Nach Angaben des Landesumweltministeriums haben Solarzellen in Deutschland 2017 rund 40 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt. Das sind etwa 6,6 Prozent des bundesdeutschen Stromverbrauchs. In Baden-Württemberg stellten Solaranlagen 2017 5,2 TWh bereitgestellt. Dies sind 8,7 Prozent der Bruttostromerzeugung im Land. (lsw)

Um die großen Potenziale dieser neuen Technologie effizient ausschöpfen zu können, müsse das Gesetz angepasst werden, fordert Untersteller in einem Brief an das Bundeswirtschaftsministerium. Darin schlägt er unter anderem vor, bei innovativen technologischen Ansätzen wie schwimmenden Solarstromanlagen auf Baggerseen die Eigenversorgung auch jenseits von 750 KW zu genehmigen.

Untersteller schlug zudem vor, Solarstromanlagen auf Pontons ähnlich getrennt auszuschreiben wie Windkraftanlagen vor der Küste ("Offshore") und auf dem Land ("Onshore"). Anlagen auf dem Wasser könnten künftig zum Beispiel in einem eigenen Segment ausgeschrieben werden. Sie würden dann nicht mehr mit den Geboten für investitionsärmere Freiflächen-Anlagen konkurrieren, die sich im Wettbewerb meistens durchsetzten.

Das Bundeswirtschaftsministerium reagierte zurückhaltend: Es sei grundsätzlich möglich, schwimmende Photovoltaik-Anlagen zu errichten, teilte die Behörde mit. Eine Arbeitsgruppe der Bundestagsfraktionen diskutiere derzeit über zusätzliche Flächen "und wie diese erschlossen werden können". Auf Unterstellers Vorschläge ging das Ministerium in Berlin aber nicht konkret ein.

Nach Angaben des Unternehmers Armin Ossola produziert die Photovoltaikanlage in Renchen genau in den Monaten am meisten Strom, in denen auch die Kiesgewinnung auf Hochtouren läuft. Die Anlage soll im Vergleich mit konventionell erzeugtem Strom den Ausstoß von rund 560 Tonnen Kohlendioxid im Jahr vermeiden.

Ossola hat das Projekt auf dem Baggersee im Ortenaukreis gemeinsam mit der Erdgas Südwest GmbH realisiert. "Zwei Drittel des produzierten Stroms wird das Kieswerk verbrauchen", sagte Ossola bei der Eröffnung der Anlage. "Das andere Drittel - das vor allem an Wochenenden anfällt - wird ins öffentliche Netz gespeist und durch Erdgas Südwest vermarktet." Dem Energieversorger zufolge haben die Module auf dem Wasser einen Vorteil: Die Lichtreflexion erhöht den Wirkungsgrad um bis zu zehn Prozent.