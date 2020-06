An Badeseen ohne Zugangskontrolle, so wie dieser hier in Plüdershausen (Rems-Murr-Kreis), darf man schon eine ganze Weile planschen, wenn die jeweilige Gemeinde es zulässt. Allerdings muss auch hier der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden – wonach es auf diesem Bild vom Pfingstmontag nicht aussieht. Foto: Christoph Schmidt

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Ab ins kühle Nass: Ab Samstag, 6. Juni, dürfen können Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder sowie Badeseen in Baden-Württemberg wieder für den regulären Betrieb öffnen. Die entsprechende Verordnung veröffentlichte das Sozialministerium am Donnerstag.

> Haben jetzt alle Schwimmbäder geöffnet? Nein. Obwohl die Verordnung das ab Samstag, 6. Juni, erlaubt, sind die örtlichen Einschätzungen sehr unterschiedlich, ob sich ein Betrieb unter den rechtlichen Vorgaben lohnt. Auch haben die Bäder schon signalisiert, dass sie unterschiedliche Vorbereitungszeiten brauchen.

> Wie viele Personen sind im Becken erlaubt? Die Verordnung sieht grundsätzlich eine bestimmte Quadratmeterzahl pro Schwimmer im Becken vor: im Schwimmerbecken 10 Quadratmeter, im Nichtschwimmerbereich 4 Quadratmeter. Alternativ kann in den Schwimmbecken auch eine Art "Einbahnstraßen"-System eingerichtet werden, indem Schwimmbahnen abgetrennt werden, die nur in eine Richtung "beschwommen" werden. Dann dürfen auf 50 Metern gleichzeitig zehn Personen in der Bahn sein. Überholen oder Aufschwimmen ist verboten. In "ausgewiesenen Therapiebecken" gelten die Werte von 4,5 (Schwimmer) bzw. 2,7 Quadratmetern (Nichtschwimmer).

> Was gilt für die Liegewiesen? Pro Person müssen 10 Quadratmeter Liegefläche zur Verfügung stehen. Generell muss zwischen den Gästen der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden – es sei denn, diese dürfen laut Corona-Verordnung engeren Kontakt haben, etwa weil sie im gleichen Haushalt wohnen. Auch der Zugang zu Rutschen, Sprungtürmen und anderen "Attraktionen" muss so gestaltet sein, dass auch dort in den Warteschlangen der Abstand gewahrt bleibt.

> Haben Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen geöffnet? Ja. Im Duschraum geduscht wird aber nur vor dem Bad. Maximal drei Personen pro 20 Quadratmetern sind erlaubt. "Das Duschen nach dem Baden findet nicht im Duschraum statt", heißt es in der Verordnung. "Auf das Föhnen der Haare soll nach Möglichkeit verzichtet werden." Bei den Toiletten soll eventuell der Zugang begrenzt werden. Bei den Umkleidekabinen sollen möglichst nur Einzelkabinen genutzt werden.

> Muss man Eintrittskarten online reservieren? Nicht zwangsläufig. Allerdings sollten Warteschlangen im Eingangsbereich vermieden werden, so das Betreiber sich für eine vorherige Ticketbuchung entscheiden könnten.

> Werden Besucherdaten erfasst? Ja. Wie in der Gastronomie müssen Name, Datum und Zeit des Besuchs sowie Telefonnummer oder Adresse für vier Wochen gespeichert werden.

> Dürfen Kioske öffnen? Ja. Es gelten die gleichen Regeln wie für Restaurants oder den Einzelhandel außerhalb.

> Was ist mit Wellnessbereichen? Die Verordnung verweist auf die Vorgaben für entsprechende Einrichtungen außerhalb von Schwimmbädern: Bestimmte Kosmetik-Dienstleistungen sind derzeit schon erlaubt, Saunen dürfen noch nicht öffnen.

> Was gilt für Schwimmkurse? Sie sind in Kleingruppen von maximal zehn Personen erlaubt. Im Becken gilt: 10 Quadratmeter pro Person bzw. 10 Schwimmer pro 50-Meter-Bahn. Es dürfen ausschließlich persönliche Trainingsutensilien benutzt werden.

> Gelten für Badeseen die gleichen Regeln? Ja, wenn sie einen kontrollierten Zugang haben. Für Seen ohne "Eintritt" gelten eigentlich nur die allgemeinen Abstandsregeln für den öffentlichen Raum – es sei denn, die Gemeinde hat beispielsweise ein Betretungsverbot erlassen.