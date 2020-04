Stuttgart. (dpa-lsw) Immer wieder muss die Polizei zu Shisha-Bars ausrücken, die gegen die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen. Landesweit gab es seit Inkrafttreten der Corona-Verordnung bislang 60 Einsätze im Zusammenhang mit Shisha-Bars, berichtete Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag bei einer Sondersitzung des Innenausschusses, die per Videokonferenz übertragen wurde.

In 46 Fällen wurde dabei gegen die Corona-Verordnung verstoßen. 29 der Einsätze gingen auf die Eigeninitiative der Polizei zurück, in 31 Fällen führten Hinweise von Bürgern zu den Einsätzen. Die Polizei sei angewiesen auf solche Hinweise, sagte Strobl.

In den vergangenen Werktagen seien rund 500 Verstöße gegen die Verordnung täglich im Land registriert worden. Verstöße gegen die Kontaktregeln seien unsolidarisch und kosteten am Ende des Tages Menschenleben, sagte Strobl.

Update: Freitag, 3. April 2020, 13.51 Uhr

Mannheim-Innenstadt. (pol/van) Zwei Shisha-Bars hatten trotz des aktuellen Verbots geöffnet und Gäste bewirtet.

Die Polizei war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf ein Lokal in den T-Quadraten aufmerksam geworden. Als die 12 anwesenden Personen die Beamten sahen, versteckten sie sich in den Toiletten und in der Küche. Den Wirt und die Gäste erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Im zweiten Fall wurde ein Zeuge auf eine Shisha-Bar in den J-Quadraten aufmerksam. Hier waren die Fenster des Lokals von innen abgedunkelt. Es stellte sich heraus, dass der Wirt bereits in der Woche davor kontrolliert worden war. Auch hier hatte er sein Lokal trotz Verbot für Gäste geöffnet. Ihn erwartet nun wegen seiner Unbelehrbarkeit ein erhöhtes Bußgeld. Gegen die Gäste wird auch ermittelt - wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und weil bei mehreren Gästen zusätzlich kleinere Mengen Rauschgift gefunden wurden.