Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Baden-Württemberg ist relativ stark und stabil. Das ergab jedenfalls eine sozialwissenschaftliche Studie auf Grundlage von Bürgerbefragungen, die die Bertelsmann-Stiftung im Auftrag der Landesregierung angefertigt hat. Nicht nur verglichen mit Umfragen in anderen Bundesländern schätzten die Teilnehmer ihre diesbezügliche Lage als besser ein. Auch im Vergleich über zwei Jahre ergab sich im Südwesten keine Verschlechterung in der Wahrnehmung. "Grundsätzlich ist es um den Zusammenhalt in diesem südwestlichen Bundesland sehr gut bestellt", schlussfolgern die Autoren.

Dabei ergaben sich durchaus widersprüchliche Aussagen. So stimmten etwa gut 40 Prozent der Befragten (2017: 38 Prozent) der Aussage "Der Zusammenhalt in Deutschland ist gefährdet" zu. Zugleich schätzten aber knapp 80 Prozent (2017: 70 Prozent) den Zusammenhalt in ihrer eigenen Wohngegend als "eher gut" oder "sehr gut" ein. "Diese beiden Befunde sind kein Widerspruch, sondern zeigen, dass die Menschen in Zeiten der Sorge um den Zusammenhalt der Gesellschaft sich wieder verstärkt auf ihr unmittelbares Umfeld konzentrieren", sagte Kai Unzicker von der Bertelsmann-Stiftung, Projektmanager der Studie, bei der Vorstellung am Dienstag in Stuttgart. Hierfür spreche auch, dass die Identifikation mit Nachbarschaft und Wohnort seit 2017 zugenommen habe.

Tatsächlich fühlt sich, den Befragungen zufolge, die Mehrheit gut aufgehoben in sozialen Netzen aus Freunden und Familie. Sehr viele Teilnehmer identifizierten sich mit ihrem Wohnort oder taten kund, Vertrauen in Mitmenschen und gesellschaftliche wie politische Institutionen, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene, zu haben. "Das Fundament unseres Gemeinwesens ist intakt", befand dazu Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der sich erfreut über die Ergebnisse zeigte.

Doch die Forscher fanden auch Anzeichen für Bruchlinien: So hielten nur 17 Prozent (2017: gut 19 Prozent) der Befragten die sozialen Unterschiede in Deutschland für "im Großen und Ganzen gerecht". 24 Prozent (2017: 28 Prozent) sahen die Rangunterschiede zwischen Menschen als akzeptabel an. Insgesamt wurden starke Unterschiede in der Wahrnehmung des Zusammenhalts sichtbar.

Zwar lasse sich nicht von echter sozialer Spaltung sprechen, so die Autoren. Doch es gebe "Risikogruppen, die einen weniger starken Zusammenhalt erleben als andere". Diese Gruppen sind ziemlich groß. Dazu zählten Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, chronisch Kranke, Alleinerziehende, Einkommensarme und Menschen in Großstädten. "Vor allem diesen Risikogruppen muss die Aufmerksamkeit von Politik und Zivilgesellschaft gelten, wenn es um eine Verbesserung des Zusammenhalts geht", mahnen die Autoren, die zu sozialpolitischen Maßnahmen rieten.