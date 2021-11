Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

London. Greg Hands kennt Baden-Württemberg – zumindest ein bisschen. Bei einem Aufenthalt in Frankreich als Student habe er Kehl und Offenburg besucht. 2008 nahm er als damalige Nachwuchshoffnung der britischen Konservativen am CDU-Bundesparteitag in Stuttgart teil, bei dem Bundeskanzlerin Angela Merkel "die schwäbische Hausfrau" als Vorbild für staatliche Finanzpolitik lobte, wie Hands launig weiter berichtet.

Dass der Torypolitiker, inzwischen britischer Handelsminister und Unterhausabgeordneter, an der festlichen Eröffnung des neuen Büros des Landes am Montagabend in London teilnimmt, sieht man in den Reihen der Delegation aus Baden-Württemberg in diesen Nach-Brexit-Zeiten als Zeichen der Wertschätzung. Hands hatte 2016 für den Verbleib Großbritanniens in der EU gestimmt. Er gilt als der Minister in der Regierung von Boris Johnson, der die Fäden zur EU nicht abreißen lassen will.

Bei den rund 200 Gästen des Abends aus Deutschland und Großbritannien im mit "The Länd"-Marketingsprüchen reichlich versehenen Saal des Eventcenters Kings Place ist der Auftritt Gesprächsthema. Als "Dear Greg" wird er von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßt.

Jener resümiert zunächst seine Eindrücke der dreitägigen Großbritannienreise an der Spitze einer 40-köpfigen Delegation und lobt: "Großbritannien gehört zu unseren wichtigsten Handels- und Forschungspartnern. Wir wollen nicht, dass der Brexit daran etwas ändert." Und der Handelsminister sei ein "großer Förderer unserer Zusammenarbeit". Denn mit dem Brexit müsse vieles, wenn nicht alles neu geordnet werden.

Das Büro, geleitet von der bisher in Diensten des Londoner Standortmarketings stehenden Britin Nicola Pinder, soll für Wirtschaft und Wissenschaft "Ansprechpartner und Anker sein", macht Kretschmann klar. Minister Hands will, zumindest an diesem Abend, nicht mehr auf den Brexit zurückschauen, sondern nur noch auf den Vertrag zwischen der EU und seinem Land. "Seit zehn Monaten haben wir den Vertrag, der uns erlaubt in die Zukunft zu schauen" sagt er in seiner Rede. Großbritannien und Baden-Württemberg seien bekannt für "Innovation und technologische Kapazität". Er sehe auch große Chancen für "unsere Wissenschaft zu kooperieren", als Beispiel auf deutscher Seite nennt er die Krebsforschung in Heidelberg.

Probleme beim Studentenaustausch

Doch genau hier stecken die vom Brexit ausgelösten Probleme. Wie verschiedene Gesprächspartner gegenüber dem Ministerpräsidenten auf der dreitägigen Reise durch Schottland und England betonten, ist der Studentenaustausch seit dem Ende des EU-Austauschprogramms Erasmus massiv erschwert, Praktika in Großbritannien sind nicht mehr ohne aufwendige Arbeitsvisa möglich. Investoren klagen ebenfalls. Unternehmer und Wirtschaftsverbände berichten zudem von hohen Hürden bei der Einreise, wenn etwa der temporäre oder kurzfristige Einsatz von Fachkräften bei in Großbritannien aktiven Firmen aus dem Land notwendig ist.

Studenten aus Deutschland schildern drastisch gestiegene Studiengebühren. Viele renommierte britische Hochschulen setzen eher auf die Kinder der zahlungskräftigen chinesischen Oberschicht. Die starke Ausrichtung Großbritanniens auf asiatische Wirtschaftsräume bekam der Ministerpräsident bei einem Besuch einer Forschungseinrichtung in der Universitätsstadt Oxford vor Augen geführt, die nahezu ausschließlich mit Asien kooperiert.

Allerdings schläft die Konkurrenz im Wettrennen um den trotz aller Brexit-Problematik als attraktiv eingeschätzten britischen Markt nicht. Nordrhein-Westfalen ist seit 2018 mit einem Büro der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft in London vertreten. Bayern hat schon seit längerem Pläne für ein eigenes Büro angekündigt, nun soll es im Februar losgehen, in einer eigenen Immobilie. Das zunächst für ein Jahr vereinbarte Konzept Baden-Württembergs, für das die Baden-Württemberg International die europaweite Ausschreibung gewann, setzt weitgehend auf die Persönlichkeit Nicola Pinder, Räumlichkeiten werden nach Bedarf in einem Open Space angemietet.