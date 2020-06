Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Wie viele Menschen dürfen sich jetzt öffentlich treffen? Wer auf solche Fragen eine Antwort sucht, der muss manchmal lange suchen. Es ist ein ziemlicher Wildwuchs an Regeln entstanden, seitdem die Koalition vor rund drei Monaten die erste Verordnung gegen die Corona-Pandemie erließ. Mittlerweile gibt es Verordnungen für private Veranstaltungen, Freizeitparks, Indoor-Angebote, Krankenhäuser und Pflegeheime, Hotels und Gaststätten. Und mit jeder Lockerung werden es mehr. Dabei gibt es für die, die sie anwenden sollen, Probleme.

> Klarheit: Zwar bemüht sich die Landesregierung, sie auf ihren Internetseiten zum Beispiel in Form von Fragen und Antworten zu erklären. Aber nicht immer gelingt das. Im Staatsministerium gehen viele Anfragen von Bürgern zu konkreten Punkten ein, wie ein Regierungssprecher bestätigt. Er räumt ein: Manchmal wissen auch die Experten keine Antwort, weil eine Regel tatsächlich unpräzise ist.

> Kurzfristigkeit: Manchmal liegen zwischen Verkündung und Inkrafttreten nur wenige Stunden. So war es bei den Schwimmbädern: Die Vorgaben wurden an einem Donnerstag verkündet – und galten dann ab Samstag. Das ist wenig Zeit zur Vorbereitung. Viele Bäder haben denn auch nicht sofort geöffnet. Knapp war es auch bei der Öffnung der Kitas für weitere Kinder Mitte Mai. Die verärgerten Kita-Träger erklärten, sie bräuchten eine längere Vorlaufzeit.

> Rechtsunsicherheit: Manchmal haben Verordnungen vor Gericht keinen Bestand. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) beanstandete die ursprüngliche 800-Quadratmeter-Grenze für den Einzelhandel. Die Regierung hob sie dann auf. Der VGH kippte auch die Regelung, wonach auf 20 Quadratmeter Verkaufsflächenur eine Person kommen durfte. Es gelten jetzt zehn Quadratmeter.

> Unterschiedlichkeit: Was in einem Bundesland erlaubt ist, ist in dem anderen vielleicht verboten. Was Corona-Regeln anbelangt, ist Deutschland jetzt ein Flickenteppich.

Ergebnis des Ganzen? Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Hans-Jürgen Kirstein, erklärt, dass die Diskussionen vor allem mit jungen Menschen über die Einhaltung der Regeln zunähmen. Manchmal sei der neueste Stand der Dinge in der Breite noch gar nicht angekommen. Auch der Ärger über Bußgelder werde bei der Polizei abgeladen.

Der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim meint, die Politik müsse mehr erklären: Warum gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regeln, und warum werden sie so häufig geändert? "Sonst entsteht der Eindruck von Willkür und Beliebigkeit." Und wenn die Regeln als beliebig empfunden würden, würden sie auch weniger akzeptiert und eingehalten.

Kretschmann räumt ein: "Die Verordnungen sind immer schrittweise entsprechend der Lage geändert worden. Das führt natürlich zum Schluss zu einem etwas unüberschaubaren Gesamtkunstwerk. Das führt auch zu Inkonsistenzen." Die Regelungen sollen nun neu geordnet werden. Das Kabinett soll die neue Fassung der Hauptverordnung am 23. Juni beschließen. Vor allem die CDU dringt darauf, nur noch festzuschreiben, was verboten ist – und nicht mehr die komplizierten Ausnahmen von Verboten.

Ein Regierungssprecher erklärt, dass zu Beginn schnell Restriktionen erlassen werden mussten; auch die Lockerungen sollen schnell umgesetzt werden. Normalerweise dauere es Wochen bis Monate, bis die Verwaltung die Regelwerke erarbeite. Die Kurzfristigkeit habe ihren Preis. "Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alles vollendet geregelt werden kann und dass es hier und da Unzulänglichkeiten und Widersprüche geben kann."

Brettschneider regt an, vielleicht einmal in der Woche, immer an einem bestimmten Tag, Änderungen in Kraft treten zu lassen. Dann könnten sich die Menschen darauf einstellen. Auch schlägt er eine App vor, die die wichtigsten Fragen rund um Corona-Regeln beantwortet.

Etwas Ähnliches bietet das Innenministerium bereits, einen Chatbot namens Corey. Die künstliche Intelligenz weiß auch die Antwort auf die Frage, wie viele Menschen sich öffentlich treffen dürfen. Handelt es sich um zwei Haushalte, ist die Zahl nicht begrenzt. Geht es um mehr als zwei Haushalte, dürfen sich maximal zehn Menschen treffen.