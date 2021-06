Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württemberg will noch in diesem Monat die Maskenpflicht im Land neu regeln. "Die Ziele sind eine Vereinfachung der Regelungen und eine für die Bürger nachvollziehbare Systematik", sagte Regierungssprecher Arne Braun dieser Zeitung. Dabei werde angestrebt, dass es eine Systematik für draußen und eine für drinnen geben solle. Klar scheint, dass es angesichts der deutlich gesunkenen Inzidenzwerte und der wachsenden Zahl an Geimpften zu Lockerungen der Vorgaben kommen wird. "Das Leben wird einfacher werden", verbreitete der Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Zuversicht. Man werde auch die Maskenpflicht im ÖPNV und in Schulen prüfen. Details stünden aber noch nicht fest. Darüber will die Regierung noch intern und mit Experten diskutieren.

Kultusministerin Theresa Schopper warb dafür, Kindern und Jugendlichen auch mit Blick auf die regelmäßigen Tests "etwas Belastung" abzunehmen. Sie sei deshalb bezüglich der Maskenpflicht in verschiedenen Gesprächen. "Aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzlage befürworte ich Lockerungen, da die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie sich zurückgenommen haben, um die Älteren zu schützen", sagte Schopper.

Der Koalitionspartner CDU spricht sich für eine allmähliche Rücknahme der Maskenpflicht aus. "Ich kann mir hier eine Art Stufenplan vorstellen: Lockerungen bei niedrigen Inzidenzen, zuerst draußen und dann, mit deutlich mehr Vorsicht, drinnen", sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel unserer Zeitung. "Bei regional dauerhaft sehr niedrigen Inzidenzen kann ich mir auch Lockerungen an Schulen, zuerst bei unseren Jüngsten, vorstellen." Im Zweifel gehe aber Sicherheit vor. "Wir dürfen keineswegs den Eindruck erwecken, dass die Pandemie vorbei ist."

Baden-Württemberg hat im Vergleich der Bundesländer seit bald einer Woche den höchsten Inzidenzwert, liegt aber landesweit unter 35, der derzeit niedrigsten Schwelle für Lockerungen. In den letzten Tagen sind vermehrt Fälle mit der Delta-Variante bekanntgeworden, die als besonders ansteckend gilt.

Am Wochenende hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) die Länder aufgefordert, die Maskenpflicht zu überprüfen und indirekt in Frage gestellt, ob diese an Schulen noch verhältnismäßig sei. Baden-Württembergs SPD-Fraktionschef Andreas Stoch plädierte am Montag für Lockerungen im Außenbereich – mahnte aber bei Innenräumen zur Vorsicht. "Da unsere Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen wieder in voller Klassenstärke in die Schulen gehen, sollte für das laufende Schuljahr die Maskenpflicht aufrechterhalten werden. Das Virus ist noch in der Welt und deshalb sollten wir zum Schutz der ja überwiegend nicht geimpften Kinder im Schulgebäude und den Klassenzimmern weiterhin auf Masken setzen", sagte Stoch.

Die gegenteilige Position vertritt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke: Lehrerinnen und Lehrer seien überwiegend geimpft, und die Ständige Impfkommission empfehle keine generelle Impfung Jugendlicher, da diese kein Treiber der Pandemie seien. "Das heißt im Umkehrschluss, dass an Schulen keine Maskenpflicht notwendig ist." Im Außenbereich solle die Regierung die Maskenpflicht generell abschaffen. "Bei den meisten Kreisen, wo der Inzidenzwert unter 35 liegt, ist die Maskenpflicht auch generell in geschlossenen Räumen verzichtbar", sagte der FDP-Politiker. Der AfD-Bildungspolitiker Rainer Balzer forderte dies für alle Schulen "umgehend".