Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Baden. Der Durchgang in der Burgmauer ist verschlossen, die Burgruine und die Gaststätte auf der Yburg hoch über dem Rebland von Baden ist für Wanderer, Touristen oder Ausflügler unerreichbar. Sehr zum Ärger der umliegenden Gemeinden und der Kommunalpolitik. Die bauliche Problemliste ist lang, Sanierungskosten sind unklar. Die Liste ist auch deshalb lang, weil sich Finanzministerium und seine Ämter (zuständig für die Sanierung der Burganlage und der geschlossenen Gaststätte) und der Forst (zuständig für die Sanierung der notwendigen, aber maroden Zufahrtsstraße) nicht einig sind. Inzwischen sind die Landtagsabgeordneten Tobias Wald (CDU) und Hans-Peter Behrens (Grüne) aus dem Wahlkreis Baden/Bühl mit der Sache befasst und drängen auf mehr Tempo.

Doch Baden ist kein Einzelfall. Landauf, landab drohen Burgruinen weiter zu verfallen. Die komplexen Zuständigkeiten erschweren ein schnelles und koordiniertes Vorgehen, wie erst vor kurzem der Landesrechnungshof monierte. Von 250 Kulturliegenschaften werden 62 von dem Finanzministerium zugeordneten Landesbetrieb "Schlösser und Gärten" vermarktet, dies ist sozusagen die erste Garde. Darunter fällt die Yburg. Doch sie steht sinnbildlich für die Probleme, die es auch bei vielen anderen Anlagen gibt.

An der Minneburg bei Neckargerach hatte das Forstamt im Frühjahr 2019 festgestellt, dass eine Stützmauer breite Risse aufweist und teilweise schon eingestürzt war. Foto: Thomas Kottal

Die weiteren rund 190 Ruinen-, Burg- und Maueranlagen sind weniger spektakulär, teils schwer erreichbar und nicht wirtschaftlich nutzbar. 170 davon fallen in die Zuständigkeit des Finanzministeriums (Landesbetrieb Vermögen und Bau). 22 gehören zur Staatsforstverwaltung, die Teil des Landwirtschaftsministeriums ist. Erhalt und Sanierung der Anlagen sind teuer. Pflanzenwuchs, Wind und Wetter machen den Ruinen zu schaffen. Absprachen mit dem Denkmal- und Naturschutz, den Gemeinden sind zeitaufwendig. Der Rechnungshof hat sich 23 Sanierungen angeschaut. Und sehr genau nahm er sich 16 von 22 Ruinenanlagen vor, die in der Zuständigkeit des Staatsforsts liegen und in denen bis vor kurzem oder aktuell noch Baumaßnahmen laufen. Die eigentlichen Bauarbeiten werden in aller Regel von "Vermögen und Bau" durchgeführt.

Das Fazit der Prüfer: "Die Abstimmung, Durchführung und Finanzierung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahme für alle Objekte sollten von der Liegenschaftsverwaltung in eigener Zuständigkeit wahrgenommen und optimiert werden." Denn die Aufgabenteilung zwischen dem Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg (ForstBW) und dem Landesbetrieb "Vermögen und Bau" sei "nachteilig". Der Befund ist dabei vernichtend: "Zwischen Feststellung von Mängeln und deren Beseitigung vergeht zu viel Zeit, mitunter mehrere Jahre", heißt in dem Bericht. Beispiele gibt es genug.

Bei der Burgruine Hohenwittlingen bei Bad Urach stürzte 2014 eine Burgmauer ein, die Ruine musste gesperrt werden. Sechs Jahre lang war nicht geklärt, wer zuständig ist. Immer wieder verzögerte sich der Baustart. Anfang 2021 begannen die Arbeiten, voraussichtlich ist die Ruine bis Ende 2021 gesperrt.

Kontrollen über den Bauzustand von Burgruinen finden nur sporadisch statt, moniert der Rechnungshof. Handlungsbedarf werde erst gesehen, wenn Mauern einstürzen. Etwa an der Ruine Stolzeneck am Neckar hinter Eberbach gelegen, zwischen Rockenau und Zwingenberg. Auch die Stahltreppe zum Bergfried machte Probleme, war einsturzgefährdet. Bis heute ist die Burg daher teilweise gesperrt. Das gleiche gilt für die Minneburg bei Neckargerach, wo bereits im Februar 2019 Teile einer Mauer einstürzten und weitere massive Risse festgestellt wurden. Eine schnelle Lösung ist für beide Gemäuer, die auf Neunkircher Gemarkung liegen, nicht in Sicht.

Der Vorschlag der Rechnungsprüfer, die Zuständigkeiten bei der Liegenschaftsverwaltung zu bündeln, fand die Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums. Forst BW habe weder Mittel für die baulichen Maßnahmen noch das nötige Fachwissen, hieß es in einer Stellungnahme an den Rechnungshof. Aber das Finanzministerium wiederum konnte sich nicht damit anfreunden. Dort sah man die Landesforstverwaltung zuständig, verweist auf Grundbucheinträge, Landeshaushaltsordnung und Forst-BW-Gesetz und befürchtete Probleme mit Versicherungs- und haftungsrechtlichen Fragen. Sprich, es geht ums Geld.

Doch nun scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen. Das Finanzministerium teilte auf Anfrage mit, dass Landwirtschafts- und Finanzministerium sich in der "Abstimmung" befinden und an einer gemeinsamen Antwort an den Rechnungshof arbeiteten.

Den Landtagsabgeordneten Tobias Wald, auch finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, treibt das Thema generell um. Er will weg von den Einzelfallentscheidungen. "Wir müssen uns alle Burganlagen anschauen und brauchen einen Masterplan." Dabei geht es ihm auch konkret um jene Anlagen, die nicht zur ersten Garde gehören. Für jede Burgruine müsse klar sein, was gemacht werden muss und wer es macht. "Damit retten wir auch unser kulturelles Erbe", so Wald.

Max Reger, Chef von Forst BW und zuständig für die 300.000 Hektar Staatswald, sieht die Burgruinen, die bisher zum Forst gehören, besser bei der Finanzverwaltung aufgehoben. "Unsere Kompetenz ist Waldmanagement" sagt er gegenüber unserer Zeitung. Problematisch für den Forst könnten schon einfache Verkehrssicherungsfragen sein, erst recht, wenn es gar um den Erhalt einer Burgruine geht. Reger: "Unsere Leute können doch gar nicht erkennen, was es bedeutet, wenn eine Burgruine bröckelt. Dafür haben wir keine eigene Expertise".