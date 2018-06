Stuttgart. (dpa-lsw) In Baden-Württemberg haben die Parlaments- und Präsidentenwahlen für im Ausland lebende Türken begonnen. Am Donnerstagvormittag kamen erste Wahlberechtigte ins Wahllokal nach Stuttgart-Zuffenhausen. In Karlsruhe kann im Generalkonsulat gewählt werden.

Die Wahl dauert bis zum 19. Juni - an bundesweit mehr als einem Dutzend Standorten. In Deutschland sind gut 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass wahlberechtigt, in Baden-Württemberg sind es rund 240.000.

In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt. Die Wahlen sind von außerordentlicher Bedeutung. Mit ihnen soll die von Präsident Recep Tayyip Erdogan betriebene Einführung des Präsidialsystems abgeschlossen werden, das den Staatspräsidenten mit deutlich mehr Macht ausstattet.