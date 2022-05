Stuttgart. (dpa) Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Deutschen Telekom in Baden-Württemberg für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. An 14 Standorten im Land sollen rund 1000 Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik zusammenkommen, wie eine Sprecherin von Verdi am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Kunden müssten deshalb mit Einschränkungen wie Terminausfällen beim Service und langen Wartezeiten in der Hotline rechnen. Gestreikt wird etwa in Mannheim, Freiburg, Stuttgart und Ulm.

Bereits am vergangenen Freitag hatten nach Gewerkschaftsangaben rund 600 Mitarbeitende an Online-Warnstreiks teilgenommen. Verdi-Funktionär Christian Filusch bezeichnete das bisherige Angebot in den Tarifverhandlungen als "eine herbe Enttäuschung". Darauf würden die Kollegen am Donnerstag eine erste klare Antwort geben.

Ein Telekom-Sprecher hatte zu den ersten Arbeitsniederlegungen mitgeteilt: "Warnstreiks in dieser Phase der Tarifrunde sind nicht ungewöhnlich." Insofern seien Vorbereitungen getroffen worden, um die Auswirkungen auf Kunden soweit möglich gering zu halten.

Für die bundesweit rund 55.000 Tarif-Beschäftigten gab es bisher zwei Verhandlungsrunden. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, die Entgelte um sechs Prozent zu erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. und 11. Mai geplant.