Stuttgart. (mus) Mit einer neuen Ansiedlungsstrategie will Baden-Württemberg gezielt Großinvestoren aus aller Welt umwerben und zugleich bereits ansässige, auf Expansion drängende Unternehmen im Land halten. Das geht aus einer internen Vorlage von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) für die Kabinettssitzung am 3. Mai hervor. "Die rasche Bereitstellung und Koordinierung von qualitativ hochwertigen Angeboten für die jeweiligen Bedarfe der Unternehmen" bei Neuansiedlungen und Ausweitungen bestehender Standorte sei ein zentrales Ziel der Strategie, heißt es in dem Papier, das dieser Zeitung vorliegt.

Dazu solle etwa eine digitale Datenbank mit verfügbaren Großflächen aufgebaut sowie das Potenzial brachliegender Flächen ermittelt werden. Gemeinsam mit Kommunen sollen zudem Vorhaltegrundstücke für Investoren identifiziert werden. Zentraler Ansprechpartner für Ansiedlungen soll die Landesagentur Baden-Württemberg International (BW-i) werden und dafür zusätzliche Stellen erhalten.

Es wachse "die Gefahr", dass ansiedlungswillige Unternehmen aus dem Ausland auf andere Regionen ausweichen und heimische Unternehmen wegen besserer Bedingungen andernorts umfassende Standortverlagerungen planten, begründet Hoffmeister-Kraut die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angestoßenen Aktivitäten. Der Standortwettbewerb verschärfe sich.

Zuvor hatte Baden-Württemberg bei mehreren milliardenschweren Investitionen das Nachsehen – unter anderem wegen fehlender Flächen. So hat der US-Elektroautohersteller Tesla dem Bundesland Brandenburg, der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt Schleswig-Holstein und der US-Chiphersteller Intel Sachsen-Anhalt den Vorzug vor Baden-Württemberg gegeben.