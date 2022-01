Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der genaue Blick des Sonderstabs "Gefährliche Ausländer" richtet sich auch viele Jahre zurück: 2011 versuchte ein französischer Staatsangehöriger beim Gebet in einer Moschee in der Region Karlsruhe einen ebenfalls betenden Mann mit einem Messer zu töten. "Stimmen" hätten ihm die Tat befohlen. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und in der Psychiatrie untergebracht. Als die Entlassung anstand, nahm der Sonderstab 2021 Kontakt mit Frankreich auf. "Die Franzosen haben alle Informationen von uns bekommen", berichtet Falk Fritzsch, Leiter des Sonderstabs. Nun wurde der Mann ausgewiesen, die französischen Behörden nahmen ihn Empfang.

Anfang 2018 wurde der Sonderstab auf Initiative von Innenminister Thomas Strobl (CDU) eingerichtet. Drei Gruppen von ausländischen Straftätern sind dabei im Visier: Einmal Gefährder, von denen eine extremistische oder gar terroristische Gefahr ausgeht, dann Mehrfach- und Intensivtäter sowie "besonders auffällige Personen". Mit einem aufwendigen Fallmanagement in der Zusammenarbeit mit einschlägigen Behörden auf allen Ebenen, sollte das Thema Ausweisung und Abschiebung dieses Personenkreises vorangetrieben werden. 2021 mit der Regierungsneubildung wechselte der inzwischen zehnköpfige Sonderstab mit dem Thema Migration ins Justizministerium von Marion Gentges, er gehört zum Arbeitsbereich von Staatssekretär Siegfried Lorek (beide CDU).

Im neuen Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU ist der Sonderstab ausdrücklich erwähnt. "Wir sind uns einig, wer hier erhebliche Straftaten verübt, muss das Land verlassen, wenn es rechtlich möglich ist", betont Lorek gegenüber unserer Redaktion. "Der erhebliche Aufwand, den wir hier betreiben, lohnt sich. Es gibt einen erheblichen Sicherheitsgewinn."

Seit Bestehen des Stabes wurden 200 Fälle erfolgreich abgeschlossen, darunter eine "mittlere" zweistellige Zahl Ausländer betreffend, die laut Behörden die Sicherheit des Landes gefährden. In 156 Fällen erfolgte eine Abschiebung, darunter eine "niedere" zweistellige Zahl von Ausländern, bei denen die Behörden von einer extremistischen Sicherheitsgefahr ausgehen. Die Behörden gehen von rund 100 Gefährdern sowie rund 4000 ausländischen Intensiv- und Mehrfachtäter im Land aus.

2021 erledigte der Sonderstab in Stuttgart 51 Fälle, 2020 waren es 49 Fälle. Der Stab hat zudem Verstärkung bekommen, was zusätzliche Erledigungen bedeutet. Zu dem regionalen Sonderstab im Regierungspräsidium in Freiburg (seit 2018) kamen 2020 noch Sonderstäbe mit jeweils fünf Mitarbeitern in den drei weiteren Regierungspräsidien hinzu.

Sie werden 2022 personell weiter aufgestockt, auch mit Fachleuten der Polizei für Identitätsklärung, kündigte Staatssekretär Lorek an. Denn die Mehrzahl der Intensivtäter und Gefährder hat keinen Pass, der aber Voraussetzung für Abschiebung oder Ausweisung ist.

Die regionalen Stäbe haben bisher bereits 163 Straftäter ausgewiesen und in 78 Fällen die wahre Identität geklärt. 49 Personen wurden bisher durch das Regierungspräsidium Karlsruhe abgeschoben. Der Sonderstab in Stuttgart kann sich nun mehr auf die Gefährder konzentrieren.

Neben der Identitätsklärung ist die Abschiebung die härteste Nuss, hier richtet sich der kritische Blick auf die nordafrikanischen Länder. "Sehr kooperationsbereit sind diese Länder teilweise nicht. Da wird auch immer mal wieder die Pandemie vorgebracht", räumt Stabsleiter Fritzsch ein. Und nach Syrien und Afghanistan kann aktuell gar nicht abgeschoben werden. "Es gibt aber Personen, insbesondere verurteilte Mehrfachtäter mit afghanischer Staatsangehörigkeit, die wir dorthin abschieben möchten. Da ist aber derzeit der Bund am Zug, Verhandlungen aufzunehmen, damit möglicherweise dorthin wieder abgeschoben werden kann", sagt Staatssekretär Lorek.