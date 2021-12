Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Es war der erste Tagesordnungspunkt. Das Jahr 2021 begann für die Landtagsabgeordneten mit Corona. Gleich bei der ersten Sitzung am 8. Januar, noch in "alter" Besetzung drei Monate vor der Landtagswahl, ging es um eine "Regierungsinformation durch den Ministerpräsidenten" im Nachgang einer Bund-Länder-Konferenz drei Tage zuvor.

Corona hatte das Land im Griff, es galt der scharfe Lockdown über den Jahreswechsel 2020/21, der sich noch bis nach Ostern hinziehen sollte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) versuchte, Hoffnung zu verbreiten. Der damalige Impfstart war allerdings holprig verlaufen, was ihm von der Opposition beißende Kritik einbrachte: "Wir können, obwohl das jetzt gerade nicht so den Anschein hat, im Vertrauen darauf, dass wir mit dem Impfstart den Anfang vom Ende der Pandemie erleben, mit Zuversicht in dieses neue Jahr starten". Letzteres war eine Fehleinschätzung, die im Laufe des Jahres noch so manchen Abgeordneten ereilte.

Fehleinschätzungen sind das eine, das andere ist aber die starke Rolle der Landtagsabgeordneten als Kontrollorgan der Regierung – wider alle Mutmaßungen über ein angeblich machtloses Parlament in Coronazeiten. Unterrichtungspflichten und weitergehende Beteiligung des Landtags durch Vetorecht oder Zustimmungsvorbehalt waren 2021 zentral.

Es war das erste Jahr, in dem Corona komplett die Arbeit im Landtag prägte. Dieser erste Tagesordnungspunkt vom 8. Januar 2021 erlebte noch diverse Neuauflagen. Es war eine parlamentarische Achterbahn. Zeiten der Entspannungen vor allem im Sommer und Herbst 2021 wechselten sich mit Zeiten der Anspannungen ab.

Die formale Bilanz sieht so aus: In 20 Plenarsitzungen, davon sieben Sondersitzungen, befasste sich der Landtag mit der Pandemie. Es gab acht Regierungsinformationen durch den Ministerpräsidenten oder, in einem Fall, durch ein weiteres Regierungsmitglied, sechs aktuelle Debatten, neun Beratungen und Abstimmungen zu Corona-Verordnungen. Nicht zu vergessen viele sonstige Themen, die im weiteren Umfeld mit Corona zu tun hatten. Das Ganze auch immer mit vorbereitenden Sitzungen in den Ausschüssen. Baden-Württemberg hatte, als erstes Bundesland, bereits im Juli 2020 ein Gesetz zur Beteiligung des Landtags beim Erlass von Coronaverordnungen erlassen (nach Paragraf 3 des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen). Das Parlament muss der jeweiligen Verordnung zustimmen, oder sie tritt nach vier Wochen außer Kraft. Nur die "Bundesnotbremse" zwischen Ostern und Juni 2021 engte diesen Spielraum etwas ein.

Dazu gehörte im Plenum der Streit, auch die scharfe Auseinandersetzung über den richtigen Kurs in der Krise. Die Spannbreite reichte von Grünen und CDU, die sich dem "Team Vorsicht" von Ministerpräsident Kretschmann verpflichtet sahen, die SPD, die handwerkliche Mängel geißelte, über die FDP, die Grundrechtseinschränkungen und zu lange Schließung von Kultur, Gastronomie und Handel monierte, bis zur Fundamentalopposition der AfD.

Die Ausstrahlungskraft der Institution allerdings litt im Corona-Jahr. Sinnbildlich dafür war die konstituierende Sitzung nach der Landtagswahl. Normalerweise drängen sich dabei die Vertreter des öffentlichen Lebens. Diesmal fehlten sie völlig. Und auch sonst: Bei den Sitzungen fehlten die üblichen Schulklassen auf der Tribüne. Es gab kaum sonstige Veranstaltungen. Eine der wenigen Ausnahmen: Schüler von Jugendkunstschulen malten Abgeordnete und stellten die Porträts im Foyer aus.