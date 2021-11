Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg sieht die Qualität des Schulsystems massiv bedroht. Grund ist eine repräsentative Umfrage unter Schulleitern, der zufolge 57 Prozent der Schulen im Land mit Lehrermangel zu kämpfen haben. Knapp jede zweite Schulleitung würde von ihrem Job abraten. Das geht aus einer bundesweiten Erhebung im Auftrag des VBE hervor, die am Freitag in Stuttgart präsentiert wurde. "Diese Zahlen sind mehr als nur ein Alarmzeichen", sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand. "Das Haus brennt lichterloh."

Für die Schulchefs im Land ist auch in der aktuellen Situation der Lehrkräftemangel das größte Problem, noch vor den Folgen der Corona-Pandemie. Die meisten arbeiten gern, stellen dem Kultusministerium aber ein verheerendes Zeugnis aus: Null Prozent fühlen sich von Ressortchefin Theresa Schopper (Grüne) unterstützt. Vor der Pandemie hatte der Wert für Amtsvorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) 2019 zunächst noch bei 13 Prozent gelegen. Bis November 2020 war er noch unter Eisenmann auf 3 Prozent abgestürzt.

Für die repräsentative Studie hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im September und Oktober 2021 rund 1300 Schulleiter befragt, davon 253 in Baden-Württemberg. Die Antworten beziehen sich unter anderem auf die gravierendsten Herausforderungen im Schulalltag, auf Digitalisierung und Arbeitszufriedenheit.

Letztere ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Während 2019 nur 5 Prozent der Schulleiter in Baden-Württemberg ihren Beruf nicht gern ausübten, sind es 2021 bereits 31 Prozent. Der Anteil, die ihren Beruf nur gelegentlich oder nie zur eigenen Zufriedenheit ausfüllen können, ist seit 2018 von 16 auf 46 Prozent gestiegen. 60 Prozent konnten im vergangenen Jahr selten oder nie an die persönliche Gesundheit denken. Die bundesweiten Werte sind ähnlich.

Als größtes Problem identifizierten die Schulchefs zu 52 Prozent den Lehrermangel, gefolgt von Corona und den damit verbundenen Maßnahmen (41 Prozent) sowie Arbeitsbelastung/Zeitmangel (38 Prozent). Zwar geben mit 57 Prozent immer noch weniger als im Bundesvergleich an, mit Lehrermangel und unbesetzten Stellen zu kämpfen (deutschlandweit sind es 63 Prozent). Der Trend ist aber kein guter: 2018 waren es erst rund ein Drittel gewesen.

Im Südwesten sind auch nur an 37 Prozent der Bildungseinrichtungen Personen ohne vorherige Lehramtsqualifikation beschäftigt, verglichen mit 58 Prozent in der Gesamtrepublik. Das ist allerdings eine Verdopplung seit 2018. Obendrein erhalten diese "Nichterfüller" in anderen Ländern vor und während Einsätzen offenbar mehr als doppelt so oft pädagogische Qualifizierungen. Von multiprofessionelle Unterstützungsteams aus Schulpsychologen, Sozialarbeitern oder Erziehern an ihren Schulen berichten in Baden-Württemberg nur 37 Prozent der Leitungskräfte, verglichen mit 47 Prozent im Bund.

Welche Note die Politik von den Schulleitungen bekommt? 4,1 (bundesweit: 4,2).