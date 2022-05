Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Vergangene Woche sorgte Stefan Brink wieder mal für Aufregung in den Lehrerzimmern. Per Pressemitteilung verlautbarte der Landes-Datenschutzbeauftragte, seine Behörde erwarte von Schulen, dass sie Schülern bis zu den Sommerferien Alternativen zur Cloud-Software "MS 365" von Microsoft anböten. "Ab dem kommenden Schuljahr ist die Nutzung von MS 365 an Schulen zu beenden oder deren datenschutzkonformer Betrieb ist von den verantwortlichen Schulen eindeutig nachzuweisen", stellte Brink klar.

Damit setzt er etwa 1200 Schulen unter Druck, die diese Software oder deren Bestandteil "Teams" nach Schätzung des Kultusministeriums einsetzen. Kurzfristig müssen sich zwar vor allem 40 Schulen, zu denen Brink Beschwerden vorliegen, entscheiden, wie sie vorgehen. Doch Brink hat bereits vor einem Jahr klargestellt, dass er den Einsatz an Schulen generell für problematisch hält.

Die Microsoft-Frage verursacht schon lange Unruhe. Es gibt hitzige Debatten zwischen Befürwortern und Gegner. Nun dämmert immer mehr Verantwortlichen, dass Entscheidungen anstehen.

"Wir werden uns wohl irgendwann von ,Teams‘ verabschieden müssen", sagt Burkhart Firgau. Dabei hofft der stellvertretende Schulleiter der Immanuel-Kant-Realschule in Leinfelden-Echterdingen, dass "irgendwann" nicht bald heißt. Denn: "Das ist unsere zentrale Kommunikations- und Kollaborationsplattform."

Über "Teams" und "MS 365" können Lehrer Klassen digital managen, Material und Aufgaben verteilen, man kann per Video und Chat kommunizieren, gemeinsam Dokumente bearbeiten und mehr. "Uns hat das sehr gut durch die Corona-Zeit gerettet", sagt Firgau. Die Software könnten selbst jüngere Schüler schnell bedienen, viele Lehrer schätzten sie – im Gegensatz zur Alternative "Moodle".

An der Schule von Jan Hartwig ist man schon weiter. "MS 365 ist nicht mehr unser Problem", sagt der Lehrer am Raichberg-Gymnasium in Ebersbach (Kreis Göppingen). Die ist letzten Sommer auf den Dienst "IServ" umgestiegen. "Dass es mit ,MS 365‘ nicht mehr geht, war absehbar", sagt der für die IT zuständige Lehrer.

Brinks Vorbehalte und die Schattenseiten der Software seien lange bekannt, die Probleme nicht zu ignorieren gewesen. Doch dem Microsoft-Paket trauert er nach. "Ich kenne an der Schule niemanden, der es nicht bedauert." Unter Kollegen, Schülern und Eltern habe "großes Unverständnis" geherrscht. "Das ist schon ein unglaublich gutes Produkt. An den Umfang der Funktionen kommt nichts ran, und der Preis ist ein Witz."

Datenschutz-rechtlich verantwortlich sind die einzelnen Schulen. Trotzdem schauen viele Entscheider auf das Kultusministerium. Doch klare Vorgaben kommen von dort nicht. Als Reaktion auf Brinks Vorgehen betont das Ressort, es gehe "nicht um eine pauschale Untersagung der Microsoft-Produkte". Man legt Wert darauf, "dass der jeweilige Einzelfall genau betrachtet wird". Dafür erntet das Ministerium Kritik, denn zu Beginn der Corona-Pandemie ließ es die bereits damals umstrittene Software explizit für Schulen zu und trieb ihre Einbindung in die geplante digitale Bildungsplattform voran. Davon hat sich das Haus unter neuer Leitung der Ministerin Theresa Schopper (Grüne) nun verabschiedet.